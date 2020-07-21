房市／重劃區炒紅單賺價差？ 新店央北卻不賺反賠

之前國內房市多頭逾10年，預售屋至成屋階段，房價就上漲，投資風氣旺盛，「紅單」買賣獲利紅極一時，隨著房價居高不下，獲利空間受壓縮，紅單幾近銷聲匿跡，以新北交易熱絡的重劃區之一「央北」為例，即便上漲一波，販售紅單案例也屬少數，甚至傳出賠售讓例。所謂的紅單，即預售屋銷售，購屋人付了一筆訂金表明購屋意願，建商開的收執聯為紅色，被稱為紅單。若是自住客，若確定購買，就會補足訂金並且正式簽約，若不購買，就拿該單據取回訂金；若是投資客，趁正式簽約前的時間空擋賺進價差。疫情趨緩，加上低利率，資金充足，國內房市當前可以火熱形容。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，現在幾乎沒什麼人買紅單，主因房價並未急速飆漲，若以短線操作來看，目前已沒有獲利空間了，以及一旦建案開工，必須支付工程款，對投資客而言，資金成本太高。以央北重劃區為例，仍持續大量推案，信義房屋新店中央店店長郭冠廷指出，由於建商代銷同步銷售中，無價格優勢，買方對紅單較為不買單。郎美囡認為，現階段為自住客市場，若紅單要買賣成功，仍要看價格是否夠低，或者是熱門房型。比如說，景觀宅都被搶光光，而代銷手上已沒有景觀戶，才可能去購買紅單。目前在網路上的紅單價格通常都太高，多數買方均無意追高。郭冠廷也指出，雖然央北重劃去已漲過一波，能就此獲利的屬少數，通常都是要到完銷階段，才有機會賣掉，甚至也傳出有人賠錢售出。