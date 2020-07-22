房市／房市熱沖天　竹北12年4樓透天賣6.7億元

竹北房市不受新冠肺炎疫情影響，反倒近期出現報復性買盤，房市交易熱沖天，近期內政部實價登錄資料更顯示，今年2月，竹北近高鐵站的河岸第一排興隆路上有一戶12年透天交易總價高達6億7千萬元，據了解建商向地主購買土地，預計未來推案上看3-4字頭。據了解，該筆交易雖看似為300多坪的12年4樓透天，但總土地坪數近千坪，土地價值高，才使交易總額高達6億7千萬元，並且傳買方為惠友建設公司，未來將會推出建案。信義房屋竹北東興店店長羅淑勤估計，建案單坪開價約3-4字頭。隨著竹北土地價值上漲，竹北土地早期持有者，若於近幾年賣掉，獲利均翻倍。羅淑勤表示，該土地位於河岸第一排，擁有視野景觀，又離新竹高鐵近，尤其又是朝南方位，未來絕對會是熱銷的建案。附近惠宇建設不久前開案不到一天就賣完，成交單價約35萬元左右。因台灣控制新冠肺炎疫情擴散得宜，雖然國際間仍處疫情高峰期，國內疫情趨緩之下，竹北報復性買盤出籠。羅淑勤分析指出，竹北房市需求大於供給，應是疫情衝擊不大下，看不到竹北房價下跌，反而再漲上去，刺激原本觀望的買方購屋。再者，低利率也是激勵竹北房市走揚的主因之一，目前在竹北租屋價格高昂，舉兩房為例，月租金高達2.6萬元，若以1千萬元房貸，一個月利率1.6%計算，每個月利息僅1.3萬元左右，因此，竹北購屋需求強勁。羅淑勤說，竹科工程師多約將購屋總價鎖定於1500-2000萬元間，這金額區間的物件少，造就只要一釋出即秒殺的情況。