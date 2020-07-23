房市／台南房價創新高　首購族先求有　東區15坪小宅夯

政大信義不動產研究發展中心《2020房地產年鑑》分析台南市東區成屋交易市場，近兩年成交面積15坪以下的占比大幅提升，且雖然房價逐年上揚，300萬以下的成交案件占比也提升，「兩極化」趨勢愈加明顯。專家推測，小宅興起的原因除學區附近低總價產品適合自住、投資，此外，房價逐年攀升，不少首購族傾向先購入較負擔得起的小宅。根據《2020房地產年鑑》，台南市東區15坪以下的交易，2009至2017年每年都僅占整體交易量10%以下，自2018年就突破10%，2019年小宅占比高達13.1%，顯見此類產品交易量越來越多。而從成交總價帶也可看出同樣趨勢。東區住宅平均總價、單價逐年上漲，2019年平均總價798萬，創歷史新高；不過，300萬以下的交易量2018年達21.5%，是6年來300萬以下交易量占比首次超過300至500萬區間，2019年也有17.3%的占比。年鑑指出，近兩年東區成屋交易有兩極化發展趨勢，有適合首購家庭的較低總價成屋，也有適合換屋族的較高總價成屋。信義房屋台南文化店店長陳佳興表示，東區歷年的交易移轉量頗為固定，總價300萬以下小宅占比變高，推測是「租不如買」心態增強，且台南成為越來越多人心目中適合的投資標的。例如成大附近有不少套房、公寓及舊華廈，總價都在300萬以內，如果經整理，每月租金1萬元計算，投報率可達4%，不少人先買給就學的孩子居住，之後再出租。另一方面，台灣社會整體呈現M型化，信義房屋崇明店店長劉永琦觀察到，雖然信義房屋仍是服務自住客戶，如經營3房加車位等主流產品為主，但台南市整體買盤的確反映大環境縮影，同樣呈現兩極化。信義房屋東門店專員黃盈潔進一步說明，房價逐年攀升，主流產品仍有換屋族支撐，但首購族確實越來越難負擔高房價，或是可負擔的價格買不到以前較大坪數的規格，因此先退而求其次，購買坪數較小或總價較低的產品，先求有再求好。