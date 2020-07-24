房市／鄰加工出口區　高雄楠梓舊商圈透天交易漲近2千萬

高雄楠梓房市熱絡，尤其高雄大學特區、土庫重劃區詢問度高，不過，除兩處重劃區外，緊鄰楠梓加工出口區的「德賢商圈」房市表現也不遜色。根據「高雄實價網」資料，德賢商圈近年房價漲幅顯著，尤其透天產品，今年第一季與106年同期相較，增幅高達77%。德賢商圈今年第一季每坪均價12.51萬，106年同期為9.94萬，4年增幅25%；透天部分，每坪單價28.71萬，與106年同期16.19萬相較，增幅77%。「高雄實價網」亦顯示，德惠路上屋齡僅1年的透天厝，今年第一季共3筆交易紀錄，成交價格落在1680至1925萬間，翠屏路上屋齡13年的中古透天，總價亦需1635萬，當地屋齡逾30年的透天，總價則約500萬。信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖指出，德賢商圈緊鄰加工出口區，是楠梓相當熱鬧的地區，商店、小吃店等各式店家都有，且益群橋通車後，當地通往高大特區更為便利。由於生活機能便利，在楠梓整體房價都上揚的大環境之下，當地新大樓單價約16至17萬、10年內住家型透天則約1500萬。另外，由於加工出口區就業人口使租屋需求也頗為強勁，亦有購屋族鎖定屋齡20多年的社區大樓，每坪單價10萬左右、總價400萬內，裝潢後用來收租，3房月租金約1.5萬。信義房屋楠梓店店長侯鐵漢也表示，德賢商圈緊鄰加工出口區，以前因為靠近工業區，房價沒有這麼高，但因為當地生活機能相當完整，近期受惠於橋頭科學園區議題發酵，加上位處發展中的高大特區、土庫重劃區之間，房市因而也受到帶動，例如今年初3筆德惠路上的透天交易，就是郡都建設新推的面河透天產品，價格約落在1600至2000萬。