房市／中壢火車站前將解封　提前上演慶祝行情

中壢火車站單日運量逾5萬人，僅次於台北火車站和桃園火車站，是全國火車站運量第三大，但車站量體老舊，加上未來與機場捷運和桃園綠線捷運共構，且將實施鐵路地下化，站體與周邊道路工程已進行數年，尤其站前中正路即將解封，回復原本的四線道路，今年前4月，火車站周邊房市先行上演慶祝行情，較去年成長5%。行政院日前已核定捷運機場線將與綠線延伸中壢段在GE05站銜接轉乘，形成桃園境內的環狀路網，未來從八德到中壢搭乘捷運只要約13分鐘。預計最快2030年通車，通車營運後可望翻轉中壢前後站，加速地方發展。中壢火車站工程早已啟動，未來行情看俏，屋主等漲惜售，致使量縮價增，尤其站前主要幹道中正路將於年底解封，提前上演慶祝行情。依據信義房屋就實價登錄進行統計資料，中壢火車站周邊房市今年前4月房價創新高，單坪為22.12萬元，較去年同期成長5%外，近8年來也漲了3成多。信義房屋中壢站前店業務專員江謝廷隆表示，當地對中壢火車站期待很高，認為未來上漲幅度大，加上自住客多，並未有出售壓力，導致目前釋出量少。但其實需求一直很強勁，來自於北客或新竹上班族，仰賴火車站通勤。「供不應求讓中壢火車站周邊房價持續走揚」謝廷隆說。目前已有近火車站的新成屋交易價格站上3字頭。中古屋部分，指名度較高的大學園區和科學城等社區，屋齡近20年，單坪交易價格約20出頭萬元。