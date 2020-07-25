房市／5大銀上半年新承做　房貸金額 9年同期最高

根據央行最新公告的五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸統計，結果上半年的新承做房貸金額為2843億元，反應今年上半年持續回籠的買氣，房貸金額是9年來的同期最高，最新的平均貸款利率則為1.359%，降息後利率則已經連續三個月跌破1.4%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從五大銀行新承做房貸的金額也可看出房市發展的脈絡，前一波景氣高檔時上半年新承做房貸金額衝破3000億元，但從2015年景氣開始修正買氣急縮後，上半年新承做房貸金額甚至一度跌破2000億元，經過築底盤整景氣從2018年慢慢復甦，一直到今年上半年五大銀行新承做房貸金額2843億元，幾乎已經追上前波景氣熱絡時的水準。今年上半年房市延續去年的復甦趨勢，雖然中間遇到疫情買氣短暫停滯約兩個月時間，但在國內疫情控制穩定，QE與降息的帶動之下，的確吸引觀望的買盤回籠，原本三月就要看到的房市旺季，人氣遞延到5月回籠，讓上半年的五大銀新承做房貸金額衝高。目前新公布的房貸利率水準已經連續三個月，跌破1.4%，等於貸款一千萬元的利息成本一年不到14萬元，每月的房貸利息低於1萬1667元，但若是租金報酬率2%的房屋，中間利差已經超過0.6%，對於一般自住產品已經是「租不如買」。由於5、6月的市場交易狀況仍偏向熱絡，預料後續的買賣移轉棟數與貸款金額的統計，都有機會再向上攀高。