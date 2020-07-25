房市／擺脫家裡凌亂　衣櫃怎麼選？

不要覺得衣櫃設計不重要，其實，選對衣櫃才能輕鬆收納，否則會製造居家雜亂感。衣櫃最大的不同就是在內部的吊掛、抽屜深淺、層板變化選擇多，在選擇衣櫃前，首先要先檢視自己的衣物類型，是適合摺疊的多、還是吊掛的多？這會決定購買的櫃內型態，要讓櫃內配置符合衣物性質，才能讓收納變得更加輕鬆。信義居家表示，依個人對穿衣材質的喜好，衣物是不怕皺的柔軟棉質，適合以折疊為主的衣櫃。建議衣櫃設計，上方可吊掛一些基本外套、會皺的衣物；下方有較大的空間用來收納摺疊衣物，建議可設計有深有淺的抽屜以便於放置不同厚度衣物，若是選擇放置一目了然的抽籃，最好設在有門的衣櫃內，以免視覺凌亂。若平時必須穿西裝打領帶、穿套裝或小洋裝，信義居家說，衣櫃設計適合多一些吊衣桿並搭配抽屜或拉籃放置一些摺疊衣物。如果西裝褲或裙子多，也可以考慮做褲架、裙架，並在上下吊掛間做薄抽屜，放置領帶襪子等小物；女生若有洋裝和長版大衣，則可依衣物長度預留吊掛空間，剩餘的下方若還有空間，亦可搭配小收納盒擺放女裝配件。除了衣物外，若有手提包、後背包、側背包等，也會影響收納問題，信義居家認為，若要同時收納包包，較適合以層板為主，層板是收納有厚度物件的好幫手，因包包有厚度和重量，不好吊掛且佔空間，使用可自由調整高度的活動層板依照大小收納，不僅能節省空間，也能減少背包受擠壓而變型。