房市／地板建材大車拼　特色、價格都在這裡！

目前市面上常見的地板裝修建材不外乎是磁磚、超耐磨木地板、PVC 地板，但價差大，光是地板的材質選擇就是一門學問，該如何選出高CP值，要先從自身需求作為第一考量。信義居家整理磁磚、超耐磨木地板和PVC 地板優缺點，提出以下的建議。磁磚地板材質堅硬，且耐壓耐磨，較容易整理外，不大需要後期保養，比起其他材質地板最大的優勢為防水，但缺點則是因鋪設時需要留縫隙，因此磁磚完工後平整度不如石材，且冬天時地板溫度會較低。連工帶料約單坪要價為3,000到6,000元，如選用進口磁磚價格會再往上墊高。信義居家提醒，消費者選取磁磚時，吸水率最好是能夠低於3%，吸水率低的產品，不易膨脹，緊密堅硬，穩定性高，不易吸收污垢，好清理。超耐磨地板以原木碎片、碎紙、廢棄傢具、木材廢料經分解後與合成纖維膠合壓縮而成，特色是具有高耐磨性、抗衝擊性強、防蟲防潮、兼具環保性，而等級越高，價錢也會越高。超耐磨地板的缺點則是與一般的木質地板相同，一旦吸水膨脹，變形較大較難回復，雖目前有防潮設計，但仍無法絕對的防水，且若地坪有些不平的地方，踩踏時較容易有浮動感。一般而言連工帶料一坪約為2,000到3,000元，至於歐洲進口的超耐磨地板通常也會高於國產或東南亞的產品，同時，也會因為不同系列、板材以及尺寸等因素有所變動，而單坪有可能高達4,500元。信義居家說，PVC地板已改良過去缺點，不但可擬真天然石材紋、木材紋，視覺效果和觸感都和真實材質接近，加上耐磨、清潔容易和價格親民等特性，成為預算有限小資族的最佳的選擇。但PVC地板的缺點則是，因底部以黏著劑貼合，黏著劑怕濕氣又怕太陽，水和日曬會降低地板與地面的附著力，使地板翹曲變形，因此並不適用潮濕或日曬嚴重的地方，並且PVC地板較薄，若原地板不平整的話，塑膠地板也同樣不會平整。PVC地板的價格跟厚度成正比，基本款可直接鋪在磁磚或木地板上的連工帶料為一坪1,000到2,000元，但質感更好、厚度更厚的一坪也會在2,400到2,800元甚至以上。