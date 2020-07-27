房市／高投報率　高雄鹽埕區42年公寓交易總價高達千萬

《高雄實價網》統計歷年實價登錄資料，今年截至目前鹽埕區公寓均價13.98萬，較2013年8.71萬漲幅達6成，且原本單坪價格不到10萬元的鹽埕區公寓，2016年之後幾乎均穩站1字頭，可見當地公寓屋齡雖老，仍有顯著漲幅。專家分析兩大因素，鹽埕區公寓總價低，吸引不少首購族，需求高致使價格漲。此外，當地近中山大學等學區，有不少置產客買公寓裝修後出租，投報率甚至可達6%。鹽埕區公寓8年漲幅達6成，《高雄實價網》亦顯示，今年1至5月鹽埕區公寓交易總價最高是在河西路1至30號1樓，屋齡42年，總面積49.53坪，每坪單價達20萬，總價1000萬。信義房屋成功漢神店店長吳光祐表示，鹽埕區的公寓2至3樓每坪單價約12至15萬，4至5樓約10至12萬，1樓則視能否作為店面，價格有所不同，以河西路1000萬的這筆交易紀錄而言，雖是公寓1樓，但有面河景觀又能做店面，屬於比較少見的產品類型，價格因此較高。由於鹽埕區一般公寓2至5樓，總價大約落在200至400萬之間，吳光祐說，購買主力可分兩大類族群，其一是預算有限的首購族，主要是考量鹽埕區屬於發展較久的區域，生活機能不錯，且年紀輕還能爬樓梯。另一類則是置產客，因鹽埕區鄰近中山大學等學校，師生有租屋需求，所以也有不少人選擇購買總價較低的公寓，整理後再出租。吳光祐說，以總價300萬左右的公寓來算，沒有特別裝潢整修、更改格局的公寓，大約每月租金1.2萬至1.3萬，若屋況更好，每月可租1.5萬，換算下來投報率可達6%；此外，買老公寓也可以等都更，屆時因公寓土地持份大，可分回的坪數較大，而即便沒有都更機會，還是能收租，可謂「進可攻退可守」。