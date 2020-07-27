房市／台中大樓華廈熱門區　太平最親民　還在1字頭

根據最新一期《台中市住宅價格指數及交易資訊》月報，全市住宅大樓與華廈的「現在熱絡區」包括三大屯區與太平，其中又以太平的平均交易單價最低。專家指出，太平屋齡8年內的新中古屋僅單價1字頭，3房含車位總價千萬內能夠入手，相當親民。台中市府與逢甲大學發布《台中市住宅價格指數及交易資訊》月報指出，台中市的「現在需求熱絡區」包括太平、西屯、北屯、南屯。在4個現在需求熱絡區中，太平的平均交易單價19.65萬最低，西屯29.03萬最高。信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆指出，自7、8年前台74線通車後，因交通更便利，同時台中市中心房價不斷上漲，北太平因土地多、取得成本比較低，因此吸引不少建商購地推案，而且這些建商多半都鎖定首購族，推出2房、3房低總價產品。以目前太平的主力產品來說，屋齡8年內的新中古屋，單價約落在18至20萬間，2房加車位總價600至700萬，3房加車位則是800至100萬；至於新成屋，由於土地取得成本逐年增加，價格必定上揚，目前單價穩坐2字頭，部分甚至開價27、28萬元。不過整體來說，房價仍是相當親民。除了房價是太平的一大優勢，陳昱帆也分析，近年來鐵路高架化議題發酵，例如原本台中市北區與太平之間有鐵軌行經，但高架化之後，拉近太平與市中心的距離感。