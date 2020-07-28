房市／熱錢湧出　五股屋主讓價幅度少5%

央行執行低率政策，熱錢湧出，往股市或房市，甚至在新冠肺炎疫情當下，房價不跌反升，使原本觀望的首購族和換屋族急買屋。新北五股因房價基準較低，買方追價意願高，據房仲統計，屋主降價幅度已縮減至5%。根據信義房屋最新房價指數顯示，新北市6月房價指數為138.74，2019年7月以來新高。大台北月指數是信義房屋以模型來反映當前房價變化，因此看出後疫情時代，報復性買盤湧出，造成房價不降反漲現象。買盤湧出，新北市五股房價相對親民也受惠。信義房屋五股店店長黃達新表示，國內疫情於4月趨緩後，確實出現報復性購屋，原本五股地區二手屋流通天數為250天，下降至150天，而有些原先就有購屋需求者，以為疫情後房價會大跌，所以持觀望態度，卻沒想到價格成長，買方追價意願更高。信義房屋企研室依實價登錄進行統計數據顯示，五股今年第一季住宅均價為25.1萬元，創下歷年新高紀錄。黃達新說，邁入今年第二季至第三季，買方對價格接受度提高，加上好物件有限，屋主降價幅度縮減5%。不過，目前僅漲至正常價位。黃達新強調，過去五股交易總價較低，近期因換屋族也出手，超過1500萬元的總價交易提高。展望未來，五股輕軌議題將可望大力發酵。五泰輕軌總經費為219.79億元，可行性研究獲交通部審查通過後，後續將爭取行政院核定，並接續辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更作業，預計綜合規劃報告核定後6年完工。該輕軌將串連新北市產業發展，不僅可提供當地居民及就業通勤服務功能，未來更規劃往南延伸至新莊、板橋地區，擴大服務路網。