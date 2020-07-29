房市／台積電鍍金　一窩蜂新竹買房　房價頻刷新高

台積電股價衝新高，薪資高的竹科工程師近期在新竹掀起「一窩蜂買房熱潮」，三房含車位等主流產品，不論在新竹市或竹北呈現一釋出即秒殺現象，促使房價頻刷新高，趁這波熱度，關新重劃區建商開價更站上4字頭。竹科不僅發展出台積電上中下游產業鏈，其它科技產業的發達，同步造就一群高所得工程師，新竹關新重劃區和竹北均在全國高所得前十名榜內，而竹科工程師買房需求更支撐了新竹市和竹北的房市。「只要竹科企業發展好，竹北房市就受惠」信義房屋竹北文興店店長陳世光表示，大家普遍對後勢看好，屋主都惜售了。信義房屋關埔店店長王久思也指出，關新重劃區很多來自台積電、聯發科的買方，也是因為這群人支撐，而且去年主要首購族居多，近期換屋族買房積極度也升溫不少，因此總價超過2千萬元的交易量有逐步增加趨勢。疫情趨緩，買屋積極度高，物件去化很快，只要是三房車位或四房車位等標準物件銷售時間都是秒殺。王久思指出，今年初關埔重劃區交易價格還在30萬元以內，但近期許多交易都破3字頭，甚至建商開價也站上4字頭。除了竹科業績未受疫情影響外，王久思說，依照從前慣例，只要調降利率，就會激發買盤出爐，不過利率已降至約1.3%，這波多頭會有多久仍待觀察。依據信義房屋依實價登錄所統計的資料顯示，今年前5月新竹市和竹北分別平均交易單價為21.14萬元和21.93萬元，均創2017年同期以來新高。