房市／竹北高鐵區二手屋夯　150組預約看房一天賣出

竹北房市熱絡，新竹高鐵站周邊一直是竹科人購屋熱門區域，日前出現一間約1580萬元二手房在開賣前已150組客戶預約看屋，創下開賣第一天就立即成交的紀錄。房市專家表示，二手房會這麼夯，主要在於同樣的總價但居住坪數較大。信義房屋竹北福興店專案經理陳家煜表示，這個150組預約看房的物件位於竹北六家八街，單價介於30到31之間，總價在1580萬，且3房帶車位，是指標型物件之一，又因預售屋或新成屋以2房小坪數為主，單價在38萬以上，總價則在1800到2000萬，相較之下，該類物件更受換屋族的喜愛。根據實價登錄顯示，新竹縣今年1至5月房市交易達4945戶，較去年同期增加35.6%，其中以竹北成交佔比最高，來自於熱錢湧出，竹科人現金滿滿紛紛投入購屋市場。陳家煜說明，目前竹北高鐵周邊最主流交易物件，粗略分為5到10年三房總價在1300~1600萬之間，其次，中階竹科家庭則喜歡5到10年4房2000到2500萬若大一點的房型，而高階換屋族則會選擇五年內3000到4000萬的大坪數物件。最後陳家煜補充，市政府為加速竹北、竹科間的交通效率，打造興隆大橋，同時開通員山路至中興路的「東科路」，讓竹北、竹科從40分車程，大幅縮短為只要10分鐘，多項利多將讓竹北在未來仍會是全台交易最熱絡的區域之一。