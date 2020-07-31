房市／台中南區人口爆炸性成長　房市現補漲空間

台中市今年縣市升格滿10年，根據統計是人口增加最多的行政區，主要仍是屯區以及原台中市外圍第一圈如太平、大里。不過，舊市區中的例外是南區，10年來人口成長1萬2953人；其中，又以相鄰的樹義、樹德里人口最多。之所以磁吸人口，專家直指，「交通建設」的帶動是主要原因。10年來，台中舊市區如中區、西區、北區人口均減少，東區略增1951人，反而南區人口成長仍有約1.2萬人。另根據民政局資料，截至4月，南區人口最多的兩個里，分別是樹義里及樹德里；4月份南區遷入人口最多的里，也是樹義里。信義房屋文心復興店店長朱宏彬指出，樹德、樹義里內本身就有大慶火車站，距離台74線亦不遠，近期受惠於鐵路高架化，東興路（建國南、北路之間）打通，原本被鐵軌阻隔的兩側得以縫合，加上台中捷運綠線通車後，G13大慶站可與火車站連通，交通便利度高。也因為交通建設的發展，朱宏彬表示，包括復興北路兩側、建國南北路兩側，10年來不少新案推出，除交通建設，南區房較西區、南屯區低，也是吸引人口移入的原因。當地主力產品3房含車位約1200萬，4房1400萬以上，例如屋齡5.7年的「宏都雙子星」，每坪單價22萬左右，屋齡2.3年的「允將行旅」，單坪價約21至24萬間。信義房屋文心高工店專員魏旭國也說，樹德、樹義里本身就有中山醫學大學、台中高工、樹義國小學區的剛性買盤支撐，近期在捷運G13站、鐵路高架化等議題帶動下，鄰近的13期土地已全數售出，建商預計興建透天厝，另有建商準備在13期周邊建大樓，南區房價將有上漲空間。魏旭國表示，目前樹德、樹義里一帶最受歡迎的產品是921震後興建的中古屋，社區大樓總價500至1000萬，透天約1300至2000萬；屋齡較新的社區則推薦主打飯店式管理、屋齡約10年的「新月灣」，或是5年左右「閱文心」、「綠都心」，每坪單價約21至24萬，2房含車位總價帶約850至1000萬，3房則約1000至1200萬。