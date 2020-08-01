房市／原來廚房也有最佳動線　少油煙多收納

開放式的廚房是現在非常流行的裝修設計之一，因為不但能放大空間視覺感受，還能在做菜時與家人互動，增加家人間的情感。但是要怎麼設計，才能解決最惱人的油煙問題，又可以保持整潔不雜亂呢？信義居家表示，台灣主要的烹煮方式為重油快炒，在煮飯時的油煙會比較多，所以排油煙機一定要選擇高功率的機種，才不會使油煙擴散到其他空間，因此，抽油煙機的排風量，以雙風扇來說，應在每分鐘11.6立方公尺以上的標準，同時也能搭配抽風或循環機，來維持空氣品質。若住家坪數夠大，中島是個很好的選擇，更可兼具收納機能，而且在料裡的過程中，也能與家人對話交流增進感情；若廚房太過狹窄擁擠，也能將冰箱放至餐廳，或是在進出廚房的動線上，不過，建議廚房最佳的活動動線應保留90公分以上。櫥櫃部分，信義居家指出，廚房轉角建議以Ｌ型廚櫃設計，不僅可解決轉角的不便性，半開放的概念空間，還可讓廚房功能有所分區、布局看上去更靈活多變，也可以放大廚房的收納機能，長側櫃台可規劃放置爐具、水槽及流理區等，並利用上下櫃擺放碗盤、餐具；短側櫃則適合做成地櫃，或放置其他電器、冰箱。想保持廚房整潔，絕對不要隨意堆積用具，信義居家建議可將使用頻率較高的廚具，可壁掛於上櫃下方的吊桿，不僅不用拿進拿出，而且方便又不占空間。