房市／裝修新手看過來！遠離各時期裝修地雷

裝潢房子是人生大事，最怕遇到惱人的消費糾紛，會造成這樣的情況發生，往往起源於雙方認知不同及溝通不良，因此信義居家統整出最常遇到各時期裝修的地雷，來看看有哪些裝修重點需注意，才能避免糾紛。首先在確認裝修公司時，除了比價、建材品質之外，簽約前建議可以透過經濟部商業司網站查詢其公司資料，確認為合法登記的公司，也可多方了解探詢市場行情，並找專業人士或單位詢問，網路搜尋時，也須留意資訊是否來自具有公信力的平台，以及平台能提供什麼樣的保障或後續服務。施工前應和設計師充分溝通並詳細說明需求，信義居家建議務必要仔細確認圖樣及報價單細目，並且報價單應明確列出型號、規格、注意單位和數量，還要和設計師確認裝潢日程及設計規劃。確認簽訂裝潢合約，內容包括施作範圍、期間、施作明細、設計及工程費用、設計變更、付款流程及期限、完工保固時間和範圍等都要規範和約定，對消費者或廠商都是保障。除此，信義居家指出，施工中要和裝修廠商保持聯繫，瞭解施工進度，並適時到現場關心檢視，若前面有溝通不良產生的落差，雙方需能即時溝通討論、達成共識，這些都是避免完工驗收時引爆糾紛的關鍵。最後付款流程必須謹慎訂定，信義居家說，較有保障的做法是，合約明定分階段付款，付款條件也務必詳細載明於合約中，各期付款比例分配，應充分瞭解施工進度後再訂定，分階段驗收施工狀況，親自確認後再提供款項較為安全。或於裝潢簽約時，搭配第三方金流管理，款項更有保障。