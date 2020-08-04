房市／重劃區熱賣　桃園兩區人氣紅不讓

今年雖意外受新冠肺炎疫情干擾，桃園房市表現穩如泰山，隨著疫情趨緩，更是逐月成長，建商於重劃區大量推案推波助瀾下，桃園7月不動產買賣移轉棟數為4615棟，年增率成長13.8%，亮麗表現居六都前段班，其中，桃園區和龜山區成長幅度最為耀眼。由於疫情關係，今年房市旺季遞延，桃園市房市買氣支撐下，不論是年增或月增，均有不錯的表現。根據桃園市政府地政局公布統計資料，今年7月，桃園市建物不動產移轉買賣棟數年增和月增分別為13.8%和20.3%。不論年增或月增均很突出的是桃園區和龜山區，桃園區交易棟數為1347棟，年增率和月增率分別增加23%及36%；龜山區交易棟數為350棟，年增率和月增率分別成長23%和32%。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析表示，桃園買氣強，尤其機能佳或推案量大的重劃區交易量大，中壢區及桃園區吸引注重機能的購屋族，而龜山區在機場捷運及延線重劃帶動話題，且單價較低，頗受首購族青睞。桃園區交易熱度來自於建商大量在中路重劃區和小檜溪重劃區等地推案，藝文特區因議題多，不論新案或二手交易熱絡。信義房屋桃園中正店店長洪雪硯表示，藝文特區建設陸續展開中，包含市立圖書館及桃園綠線捷運，購屋者看價已動工建設，於是進場買房。另因低利率激勵，也使得房市交易更趨熱絡。洪雪硯強調，目前藝文特區交易價格逐步提升，將有機會回到2013年房價最高點。至於龜山區部分，受惠於A7和A8重劃區陸續交屋緣故，至於長庚醫院周邊二手屋交易情況，信義房屋長庚重劃店店長李德煌指出，因為是成熟商圈，穩健增長中。