房市／官方認證　林口兩大熱門生活圈　受首購與台商青睞

新莊地政事務所表示，林口交易最熱絡的生活圈，第一名是文化二路、文化三路之間的中心商業區，該區段開發最早、商業機能最發達，Outlet就位在此區內，近2年實價登錄顯示，華廈與大樓每坪均價24至30萬；第二名則是頭湖國小生活圈，屬於純住宅區，多屋齡5年內大樓及華廈，均價介於27至31萬間。
信義房屋林口店店長黃愛智指出，中心商業區以生活機能取勝，各大商店一應俱全，可說是林口商業活動最發達的區塊，頭湖國小周邊則以學區取勝。
黃愛智分析，林口由於房價相對雙北市中心親民，且近年生活機能已發展得相當完整，一向吸引年輕首購族移入，不只如此，從今年初以來有不少返國的台商、台幹、旅外人士，甚至是外籍人士來此看屋。她說，或許是因國際情勢以及疫情，促使他們回到台灣居住。
黃愛智舉例，這幾年林口的國小、幼兒園雖不斷增設，仍供不應求，「新北美國學校」也在2016年招生，近期還開了附設幼兒園，都是只有外國籍的小孩才能就讀，可見林口當地外籍家庭的確在增加中。
另外，新莊地政事務所也提到，特教學校北側目前尚有面積108公頃的「工一市地重劃區」正在開發中，預計2021年重劃完成，因為距離中山高2.2公里，也鄰近媒體園區，產業進駐後，可望成為林口下個發展亮點。黃愛智也說，待未來完工後，就業機會增加，推測會再吸引一波人口移入潮。