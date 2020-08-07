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房市／官方認證　林口兩大熱門生活圈　受首購與台商青睞

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 08:00:00

▲林口不只吸引首購家庭移入，近期也有不少返台人士甚至外籍家庭入住。（圖／NOWnews資料照片）
▲林口不只吸引首購家庭移入，近期也有不少返台人士甚至外籍家庭入住。（圖／NOWnews資料照片）
新莊地政事務所拍攝影片介紹新北市林口區交易最熱絡的前兩名生活圈，分別是「中心商業區」以及「頭湖國小生活圈」。在地房仲進一步指出，許多年輕首購族考量房價以及生活機能而移入林口，今年初以來，受疫情與國際情勢的影響，也有不少返台的台商、台幹，甚至是外籍人士選擇移居林口。

新莊地政事務所表示，林口交易最熱絡的生活圈，第一名是文化二路、文化三路之間的中心商業區，該區段開發最早、商業機能最發達，Outlet就位在此區內，近2年實價登錄顯示，華廈與大樓每坪均價24至30萬；第二名則是頭湖國小生活圈，屬於純住宅區，多屋齡5年內大樓及華廈，均價介於27至31萬間。

信義房屋林口店店長黃愛智指出，中心商業區以生活機能取勝，各大商店一應俱全，可說是林口商業活動最發達的區塊，頭湖國小周邊則以學區取勝。

黃愛智分析，林口由於房價相對雙北市中心親民，且近年生活機能已發展得相當完整，一向吸引年輕首購族移入，不只如此，從今年初以來有不少返國的台商、台幹、旅外人士，甚至是外籍人士來此看屋。她說，或許是因國際情勢以及疫情，促使他們回到台灣居住。

黃愛智舉例，這幾年林口的國小、幼兒園雖不斷增設，仍供不應求，「新北美國學校」也在2016年招生，近期還開了附設幼兒園，都是只有外國籍的小孩才能就讀，可見林口當地外籍家庭的確在增加中。

另外，新莊地政事務所也提到，特教學校北側目前尚有面積108公頃的「工一市地重劃區」正在開發中，預計2021年重劃完成，因為距離中山高2.2公里，也鄰近媒體園區，產業進駐後，可望成為林口下個發展亮點。黃愛智也說，待未來完工後，就業機會增加，推測會再吸引一波人口移入潮。

關鍵字

林口 中心商業區 頭湖國小生活圈 新北美國學校 新北市

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