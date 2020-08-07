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房市／「信義徵幸福」網路票選　人氣最高可得1萬元獎金

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 12:30:00

▲信義房屋｢信義徵幸福｣短片人氣票選中，最高獲1萬元獎金（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋｢信義徵幸福｣短片人氣票選中，最高獲1萬元獎金（圖／NOWnews資料照片）
年輕世代用短片分享心情已漸漸成為社群溝通主流，信義房屋今年以「幸福職場」為主題推出｢信義徵幸福｣短片徵件大賽於七月底截止，共吸引126支影片投稿角逐40萬元的總獎金，自8月6日起至8月20日止主辦單位也會將入圍的20支短片放在官網上讓大家投票，選出最多5組人氣影片，每組可獲得1萬元獎金，入圍者已蓄勢待發號召親朋好友為自己的影片按讚造勢得獎金。

信義房屋以最受年輕人喜愛的短片方式舉辦「信義徵幸福」活動對外徵件，希望大家能從生活與職場中發揮創意，並用影音方式來分享心目中理想的幸福職場。活動除了由專業評審選出信義獎、特優獎、優等獎以及佳作以外，特別加開人氣獎給網友票選，藉此讓更多人有機會來欣賞影片，最有人氣的五支影片將可獲得1萬元的人氣獎金。

「潛能特質是否能被看見且發揮」、「工作遇到好前輩帶領」、「公司有完整培訓制度」是一般新世代新鮮人對於｢幸福職場｣的定義。有感每年到了畢業季新鮮人徬徨無助，且對房仲工作環境了解不多，信義房屋希望以有趣生動的短片模式讓年輕人抒發自己對於｢幸福職場｣的註解，藉由新鮮人的視角，瞭解他們想要在職場上學習以及貢獻什麼。

信義房屋堅持絕不挖角，自我培訓優秀人才，近年多項創新福例如「信福幣」、第二胎含以上的生育獎勵金12萬元、新人滿30天若覺得不適合離職，除原本月薪5萬元外，再加發5萬元轉職金身不只深獲新鮮人喜愛，也屢獲國內外幸福職場大獎肯定，如《HR Asia Magazine》2019亞洲最佳企業雇主獎、「1111幸福企業大賞─製造業暨營建代銷類」-不動產管理類員工最幸福企業，今年更連續六年「公司治理評鑑」排名前百分之五，已與幸福職場劃上等號。

https://contest.bhuntr.com/tw/674536226785151714132400202b/entry/

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信義房屋 幸福職場 新鮮人 HRAsiaMagazine 信福幣

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