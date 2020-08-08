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房市／信義房屋與利百代攜手　舉辦孩童繪畫同樂會

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-08 12:30:00

▲信義房屋繪畫同樂會活動，大家用利百代畫筆畫出最美的大稻埕。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋繪畫同樂會活動，大家用利百代畫筆畫出最美的大稻埕。（圖／NOWnews資料照片）
近年文創興起，大稻埕不再只是辦年貨的老街，而是年輕人與觀光客假日必訪的台北文化聚落，在地的人文、藝術以及建築都極具傳統特色，信義房屋為了將大稻埕之美用最有趣的方式散播給小朋友，特別於8月1日與利百代合作舉辦｢繪畫同樂會｣，包含｢大稻埕導覽｣、｢鋼珠筆DIY｣以及｢手繪美麗社區｣的半日行程，藉此創造親子歡樂時光，同時更與社區里民大手牽小手一起欣賞大稻埕之美。

｢繪畫同樂會｣活動從信義房屋重慶民生店出發，並由信義房屋重慶民生店張聖晟與南西店洪敏綺以在地專家的身份一路沿著民生西路、民樂街及延平北路進行導覽，經過台北霞海城隍廟、永樂布業商場以及蔣渭水文化基金會，最後抵達｢話畫大稻埕創意店｣，也就是利百代與大稻埕在地藝術家「U&S叔叔與妹妹插畫設計工作室」合作的文創實體工作坊，過程中讓大小朋友體驗DIY鋼珠筆的樂趣，更在工作坊的溫國欣老師帶領之下畫出自己心中最美麗的大稻埕。

信義房屋重慶民生店以及南京西路店都感到非常開心能夠擔任本次活動的導覽志工，不只將大稻埕在地文化分享給更多社區里民，也與大小朋友一起同樂，信義房屋南西店賴怡臻表示在活動過程中親自協助指揮交通和引導路線，聽到家長及小朋友說｢謝謝你｣的時候，那種喜悅是最真實的。重慶民生店陳冠佑店長表示我們把社區服務帶給家長小孩，小孩把開心笑容回饋給我們，同時社區里民也藉由這次的活動拉近了與信義房屋的感情，紛紛表示未來有親朋好友要買賣房屋要找信義房屋。

信義房屋自六月起即與利百代合作全國信義房屋｢我的社區｣繪畫比賽，截至目前為止報名件數已超過5000件，超越去年總件數3387件作品，而8月1日大稻埕的｢繪畫同樂會｣更針對在地社區之美與利百代合作二度合作，不只提供鋼珠筆DIY活動，更贈送給在場小朋友一人一盒24色彩色筆鼓勵他們揮灑創意。

關鍵字

繪畫同樂會 永樂布業商場 老街 大稻埕 台北霞海城隍廟

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