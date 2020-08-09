房市／夏季省電不可不知！節約必學技

天氣好熱，一回到家的一件事就是把冷氣開個22度？但是冷氣一下子開這麼低溫，涼得很快，卻無法讓冷氣有效地運作，甚至非常耗電，想要省電又讓冷氣快涼，信義居家建議，除了冷氣濾網定時清潔，有日照的窗戶一定要加裝窗簾或百葉窗，來阻擋強光投射所帶來的熱度，並搭配使用電風扇，加速空氣流通，這樣只要將冷氣溫度設定在26～27度，就能達到快速冷房及省電的效果
夏天高溫，食物怕壞，只能什麼都往冰箱裡擺，但冰箱塞太滿可是會影響冰箱運行效率、導致不能保鮮又浪費電，所以要養成常常清冰箱的習慣，在整理冰箱時，可以用標籤紀錄名稱與日期，將東西擺放的一目瞭然，日後取用時才不會開著冰箱門找半天，也要記得養成「先進先出」的習慣，才能確保食物的新鮮度，免得食物放到過期又浪費。
家中最耗電的前五名包含洗衣機，要如何才可以節能省電、又把衣服洗得乾乾淨淨呢？信義居家表示，髒衣服及貼身衣物，要先處理有黃斑、髒汙的地方，在熱水中加入適量的洗衣精，再浸泡30分鐘後丟入洗衣機清洗，可有效的清潔髒汙並縮短洗衣時間，再者，洗衣機越接近底部、水流越強，可先放入最髒的衣物再依序放入質料較輕的T恤等，讓清洗更有效率，目前天氣熱、衣服很快就可以曬乾，可以把脫水時間控制在3分鐘內，不僅節能又省電。
信義居家建議，老舊、效能不佳的電器也需要斷捨離，選用節能的變頻冷氣、洗衣機要比定頻的省電；同時也要住意可大不可小，寧可選用噸數、容量較大的冷氣機或洗衣機，以免長時間處於高運轉狀態而影響效能及電器壽命。