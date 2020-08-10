房市／中壢體育園區喊20年終動起來　房市買氣上衝

中壢火車站前生活圈涵蓋SOGO一帶商圈，是中壢精華地帶，後站商業動能仍待發展，桃園市政府規劃透過串聯前後站，陸續開發後站，第一步即建設中壢體育園區，該區塊是位於環中東路、龍慈路、龍岡路和中山東路範圍內，將設置符合亞奧運賽事多功能體育館，包含籃球場、網球場、極限運動場、自行車道及運動公園等，預計最快今年動工，目標3年內完成開發。
區段土地徵收已近最後一哩路，周邊主幹道龍慈路日前已打通連接至平鎮營德路，連接66號快速道路，舒緩後站塞車情況。信義房屋中山東路店主任黃柏瑞表示，「看到道路打通，可想見工程將陸續展開」，由於在地人已經看到建設開端，相信體育園區不是空號，房市買氣跟著熱絡起來。
黃柏瑞強調，今年第二季開始一直到7月明顯感受買氣慢慢加溫，目前以自住客為多數，看好未來機能，目前搶先機入住。
他近一步說明買氣轉熱原因，除交通與區域重大建設外，園區旁未來也將有國中小雙學區，加上現有生活機能，已有家樂福、全聯等，騎車至中壢火車站最快車程約5-7分鐘，到sogo商圈最快車程約10分鐘，又因跟前站2字頭相比，仍在1字頭房價很吸睛，10年內三房車位總價約700-800萬元間，逾20年則更為親民，吸引不少上班族等自住客。
中壢向來是桃園交易重點行政區，依據桃園市政府地政局統計資料，中壢區今年7月不動產移轉買賣棟數達997棟，較去年同期成長27.5%。