房市／中小型社區恐多繳管理費　疫情爆發後反倒成優勢

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，中小型社區運作是否順暢，建議觀察該社區過去3至5年，甚至10年以上的運作狀況；另外，以屋齡20年要更換電梯，一部電梯約百萬元來算，看屋時可特別注意社區有幾部電梯、管理基金約有多少，以此推估屆時費用夠不夠，大致就能算出未來會不會有錢不夠用的問題。
徐佳馨也說，無論中小型社區或是大社區，要看管委會管理水準與住戶素質，可以從梯間的整潔度、公布欄看出端倪。例如若梯間不准擺放雜物，也保持乾淨，代表該社區維護得不錯，反之若公布欄提到某戶噪音擾鄰、寵物在社區內便溺等狀況，可能就需特別留意。
信義房屋文心昌平店店長謝明哲則表示，社區戶數少有缺點有優點，就看買方的需求。一般來說，戶數少的社區管理費總額也比較少，若需進行重大維護或維修工程，對社區負擔會比較大，有些社區因此收取較高管理費，但如此一來，未來要轉手時，買方可能會認為每月需負擔的管理費太高，進而影響購屋意願或藉此殺價；相對來說，中小型社區的優點則是較單純，且管理員較能認識每一位住戶，例如疫情期間管制進出就比較容易。
謝明哲建議，考慮要不要入住中小型社區的買方，不妨可以從幾點觀察其社區品質。首先，若該社區5年以上都能維持24小時管理員，而非從24小時改成只剩白天班，或是花圃環境都維持得很乾淨，代表其管理基金長年都很穩定，才能聘請物業管理公司；其次，通常建商剛交屋時都會把社區維護得很好，吸引民眾入住，所以購屋者應該觀察管理權移交給管委會後，是否連續2屆、3屆，也就是2年或3年以上都能順利運作，住戶也都交得出管理費，如此一來較有保障。