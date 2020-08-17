房市／淡水2年估增3.5萬戶　連高資產客戶也來了

根據新北市民政局統計，淡水人口今年7月達18萬1457人，與去年同期相較，1年來人口成長2%，若從戶數來看，淡水過去1年增加幅度也有3%，在全市各區之中均僅次於林口。新北市府更表示，淡水人口急遽增加，未來還會有淡海新市鎮開發、輕軌通車、沙崙園區招商、淡北道路開闢等議題，預計2022年底，可能再增加3.5萬戶人口。
官方樂觀看待淡水人口成長，淡水地區房市熱度近期也有明顯提升。信義房屋紅樹林店專員周士傑指出，今年初之前，淡水地區尤其紅樹林一帶的主要客戶以剛性需求自住客為主，小坪數、低總價的產品賣得最好，反而大坪數、高總價的景觀宅賣不太動。
不過，近期周士傑卻觀察到，原先小坪數、低總價產品仍受歡迎，唯屋主多半惜售，釋出的量不多，而大坪數、高總價的產品交易則開始復甦，無論3000至6000萬的河景宅，甚至是價格更高的產品，詢問度增加且開始成交，推測是與政府降低房貸利率、熱錢流入房地產市場，以及台灣新冠肺炎疫情控制得宜，不少旅居國外者返台居住的因素有關。
周士傑指出，高資產客戶到淡水地區購買高總價產品，不見得是作為投資，許多人也是拿來自住，因為這些買方長年旅居國外，注重生活品質，返台後也不一定有通勤上班需求，對於較高總價的景觀宅反而能夠接受。
但周士傑也提到，目前市場上景觀宅的賣方，多是2013至2014年房價高點時購入，因此即使近期交易熱絡，多數仍是賠售；換言之，只要賣方願意讓利到符合買方對現階段行情的認知，則較容易成交。