🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 房產

房市／淡水2年估增3.5萬戶　連高資產客戶也來了

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 18:00:00

▲新北市府預估，2年內淡水會增加3 5萬戶。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北市府預估，2年內淡水會增加3 5萬戶。（圖／NOWnews資料照片）
新北市府日前宣布擴建淡水水資源中心廠區，以便因應人口增加趨勢，因為據市府估算，2年內淡水地區可能增加3.5萬戶。除官方對人口成長持正面態度，當地房仲也觀察到，今年初以前淡水主力交易產品以首購、小坪數為主，也有許多旅居國外者返國居住，讓高總價產品也開始成交。

根據新北市民政局統計，淡水人口今年7月達18萬1457人，與去年同期相較，1年來人口成長2%，若從戶數來看，淡水過去1年增加幅度也有3%，在全市各區之中均僅次於林口。新北市府更表示，淡水人口急遽增加，未來還會有淡海新市鎮開發、輕軌通車、沙崙園區招商、淡北道路開闢等議題，預計2022年底，可能再增加3.5萬戶人口。

官方樂觀看待淡水人口成長，淡水地區房市熱度近期也有明顯提升。信義房屋紅樹林店專員周士傑指出，今年初之前，淡水地區尤其紅樹林一帶的主要客戶以剛性需求自住客為主，小坪數、低總價的產品賣得最好，反而大坪數、高總價的景觀宅賣不太動。

不過，近期周士傑卻觀察到，原先小坪數、低總價產品仍受歡迎，唯屋主多半惜售，釋出的量不多，而大坪數、高總價的產品交易則開始復甦，無論3000至6000萬的河景宅，甚至是價格更高的產品，詢問度增加且開始成交，推測是與政府降低房貸利率、熱錢流入房地產市場，以及台灣新冠肺炎疫情控制得宜，不少旅居國外者返台居住的因素有關。

周士傑指出，高資產客戶到淡水地區購買高總價產品，不見得是作為投資，許多人也是拿來自住，因為這些買方長年旅居國外，注重生活品質，返台後也不一定有通勤上班需求，對於較高總價的景觀宅反而能夠接受。

但周士傑也提到，目前市場上景觀宅的賣方，多是2013至2014年房價高點時購入，因此即使近期交易熱絡，多數仍是賠售；換言之，只要賣方願意讓利到符合買方對現階段行情的認知，則較容易成交。

關鍵字

淡水水資源中心廠 新北市民政局 新北市 自住客 紅樹林

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽