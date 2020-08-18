房市／板橋、土城舊市區生活機能成熟　這些路段交易熱

板橋地政事務所統計土城、板橋每個月房地交易熱絡街道前5名，土城部分，根據今年1至4月資料，位於重劃區內的路段如金城路二段、明德路一段等，因有新建案第一次登記後移轉，致使交易件數多；但位於海山站週邊的舊生活圈，如裕民路、學府路一段、學成路等路段，亦榜上有名。
至於板橋區，交易熱絡的街道除位於江翠重劃區、435藝文特區一帶，其餘大致在捷運板南線週邊，例如近板橋站的文化路一段、近江子翠站的文化路二段、近新埔站的民生路三段，另外，近光仁高中的中山路二段以及房價相對親民的金門街，也都是板橋熱門交易路段。
信義房屋土城海山店店長林建興指出，近捷運站的中古屋雖然屋齡較久，但因靠近捷運站，擁有全聯、速食店、健身房等完善機能。
林建興觀察，當地市場接受度最高的產品，約是屋齡20至25年，單價35至40萬的物件。由於海山站週邊30坪左右的3房含車位約1500萬，但同樣坪數的產品，如果是重劃區內新成屋，約需1800、1900萬以上，因此相對親民的房價吸引不少首購族。
信義房屋新板特區店店長郭睿洋則表示，重劃區多預售案，對於有較急迫居住需求的購屋族而言，會選擇靠近市區的中古屋，而且板橋市區機能完善，不少人著重交通方便，自然會選擇捷運站週邊購屋；但若有預算考量者，則可能往較外圍之地居住。