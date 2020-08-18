🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 房產

房市／板橋、土城舊市區生活機能成熟　這些路段交易熱

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 18:30:00

▲捷運海山站一帶屋齡雖比較高，但生活機能完整，且較重劃區更靠近捷運站，交易量亦不低。（圖／NOWnews資料照片）
▲捷運海山站一帶屋齡雖比較高，但生活機能完整，且較重劃區更靠近捷運站，交易量亦不低。（圖／NOWnews資料照片）
土城、板橋各有暫緩重劃區以及江翠重劃區，由於推案量大，交易量也相對多，不過，根據板橋地政事務所統計各月房地交易熱絡街道，除了重劃區內，舊市區如海山捷運站週邊，以及板橋的文化路一二段、民生路三段、金門街等，交易量也不少。專家指出，舊市區生活機能佳且更近捷運站，加上中古屋的房價與公設比均相對較低，仍受不少購屋族青睞。

板橋地政事務所統計土城、板橋每個月房地交易熱絡街道前5名，土城部分，根據今年1至4月資料，位於重劃區內的路段如金城路二段、明德路一段等，因有新建案第一次登記後移轉，致使交易件數多；但位於海山站週邊的舊生活圈，如裕民路、學府路一段、學成路等路段，亦榜上有名。

至於板橋區，交易熱絡的街道除位於江翠重劃區、435藝文特區一帶，其餘大致在捷運板南線週邊，例如近板橋站的文化路一段、近江子翠站的文化路二段、近新埔站的民生路三段，另外，近光仁高中的中山路二段以及房價相對親民的金門街，也都是板橋熱門交易路段。

信義房屋土城海山店店長林建興指出，近捷運站的中古屋雖然屋齡較久，但因靠近捷運站，擁有全聯、速食店、健身房等完善機能。

林建興觀察，當地市場接受度最高的產品，約是屋齡20至25年，單價35至40萬的物件。由於海山站週邊30坪左右的3房含車位約1500萬，但同樣坪數的產品，如果是重劃區內新成屋，約需1800、1900萬以上，因此相對親民的房價吸引不少首購族。

信義房屋新板特區店店長郭睿洋則表示，重劃區多預售案，對於有較急迫居住需求的購屋族而言，會選擇靠近市區的中古屋，而且板橋市區機能完善，不少人著重交通方便，自然會選擇捷運站週邊購屋；但若有預算考量者，則可能往較外圍之地居住。

關鍵字

海山捷運站 暫緩重劃區 435藝文特區 江翠重劃區 江子翠站

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽