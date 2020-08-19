房市／管委會瀕臨解散　社區管理怎麼辦？專家有解方

信義房屋客戶服務部執行協理劉韋德指出，即使社區沒有成立管委會，依然必須準用《公寓大廈管理條例》之規定，包括如果社區內共用部分硬體有需要修繕、管理、維護，該費用除非是可以歸責於部分住戶，否則區分所有權人都應按共有部分比例分擔；如果有人不同意，其他住戶可向區公所調解委員會申請調解，協調未果甚至可向拒絕支付的住戶提告。
依《公寓大廈管理條例》規定，公寓大廈應成立管委會或推選管理負責人，且區分所有權人會議每年至少應召開一次，由管委會主委、管理委員或管理負責人擔任會議的召集人；而管委會任期屆滿解任後，應盡速成立管委會或推選管理負責人，在還未成立前，所有權人互推的（會議）召集人，或向縣市主管機關申請「臨時指定」的臨時召集人，就是管理負責人，若遲遲無法互推或指定，則可請縣市主管機關直接指定住戶其中一人為管理負責人。
不過，近日有民眾發現自家原有管委會，照理應改選，但因沒有人願意接手，即將卸任的管委會發公告稱，若沒人有意願，將解散管委會。對此，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，許多住戶都覺得這是吃力不討好的工作，因此輪流或抽籤決定誰當委員與主委，是比較直接的方式，大家都有機會輪到。
由於管委會收取管理費後，會負責安排電梯、水塔、化糞池、樓梯間的清潔與保養廠商，也會聘請管理員，以維持社區的正常運作，徐佳馨說，如果真的沒有住戶願加入管委會，請物業管理公司也是一種方法，只不過，物業管理公司僅是受到所有權人委託，因此也必須要住戶同意支付費用，且有共識要聘用哪一間物業公司，才能順利聘請，而且如果戶數太少，例如只有10戶、20戶，要分擔物業管理公司的費用恐怕也太高。