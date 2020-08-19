房市／看準台中北屯發展　連鎖品牌業者紛搶進卡位開店

信義房屋水湳經貿店店長吳昱錡表示，除G0特區將開COSTCO台中二店，中清路一帶的路面店包括楓康超市、迪卡儂、輕井澤火鍋、藏壽司、星巴克，6月份剛開一家UNIQLO，預計第四季還有愛買將開幕，的確「非常多大型路面店！」
大型獨棟的路面店多由業者承租土地後，自行興建賣場。吳昱錡說，此舉對租賃雙方都有好處，承租的業者看準路面店廣告效益佳，即使搶先卡位重劃區，短期內營業額不一定能支撐租金，但龐大廣告效益可加以彌補，且以水湳地區來說，未來人潮會越來越多，因為此處是離逢甲、中國醫、大雅工業區等地最近的新興重劃區，有望磁吸人口移居，商機值得期待；對出租方來說，也能達到養地效果，例如台中七期剛開始發展時，很多土地租給汽車旅館業者，經過一段時間養地，如今也都蓋滿建案。
中清路沿線多大型路面店，信義房屋文心昌平店店長謝明哲分析三大原因，首先，大型品牌若承租老透天或一般店面，較容易遇到違建、不符消防法規等問題，租地自建可避免這項風險，且又有廣告效益；第二，中清路寬度足夠，且位於水湳經貿園區，重劃區內較多素地可承租；第三，水湳地區舊有居住人口比G0、11期等全新重劃區多，中清路接近舊市區，在此展店可吸引居民消費。
謝明哲也表示，大型品牌若要進駐重劃區，考量成本之下，通常不會等到重劃區發展成熟後才展店，多半選擇預先卡位插旗，因此，許多業者紛紛到北屯展店，也代表當地商機受到看好。