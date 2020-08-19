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房市／看準台中北屯發展　連鎖品牌業者紛搶進卡位開店

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 18:30:00

▲台中市北屯重劃區多，許多連鎖品牌也搶進當地開設大型獨棟的路面店。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中市北屯重劃區多，許多連鎖品牌也搶進當地開設大型獨棟的路面店。（圖／NOWnews資料照片）
台中北屯有G0特區、11期、水湳經貿園區等重劃區，加上捷運綠線將通車，不但建商推案火熱，量販、餐飲、健身房等業者也紛紛搶進此處展店，尤其愛在中清路沿線開設超大型獨棟路面店。房市專家指出，連鎖業者不會等重劃區發展成熟才進駐，多半都是看準特定區域具備未來發展性而預先卡位，此外，即便短期內營業額未必能支撐租金，但路面店廣告效益佳，因此仍是許多業者首選。

信義房屋水湳經貿店店長吳昱錡表示，除G0特區將開COSTCO台中二店，中清路一帶的路面店包括楓康超市、迪卡儂、輕井澤火鍋、藏壽司、星巴克，6月份剛開一家UNIQLO，預計第四季還有愛買將開幕，的確「非常多大型路面店！」

大型獨棟的路面店多由業者承租土地後，自行興建賣場。吳昱錡說，此舉對租賃雙方都有好處，承租的業者看準路面店廣告效益佳，即使搶先卡位重劃區，短期內營業額不一定能支撐租金，但龐大廣告效益可加以彌補，且以水湳地區來說，未來人潮會越來越多，因為此處是離逢甲、中國醫、大雅工業區等地最近的新興重劃區，有望磁吸人口移居，商機值得期待；對出租方來說，也能達到養地效果，例如台中七期剛開始發展時，很多土地租給汽車旅館業者，經過一段時間養地，如今也都蓋滿建案。

中清路沿線多大型路面店，信義房屋文心昌平店店長謝明哲分析三大原因，首先，大型品牌若承租老透天或一般店面，較容易遇到違建、不符消防法規等問題，租地自建可避免這項風險，且又有廣告效益；第二，中清路寬度足夠，且位於水湳經貿園區，重劃區內較多素地可承租；第三，水湳地區舊有居住人口比G0、11期等全新重劃區多，中清路接近舊市區，在此展店可吸引居民消費。

謝明哲也表示，大型品牌若要進駐重劃區，考量成本之下，通常不會等到重劃區發展成熟後才展店，多半選擇預先卡位插旗，因此，許多業者紛紛到北屯展店，也代表當地商機受到看好。

關鍵字

北屯 水湳經貿園區 11期 台中 G0特區

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