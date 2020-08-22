房市／能放家裡所有鞋子　鞋櫃尺寸這樣最適中

信義居家建議，在鞋櫃的規劃上，設計鞋櫃深度一般為38 ∼ 40公分，能將所有鞋型及鞋盒放到鞋櫃中，鞋子會因人和鞋型，有大小、高低的不同，鞋櫃高度通常設定在15 公分左右，也會將櫃內兩旁螺帽間的距離可以密一點，設計成活動式層板，讓層板可依照鞋子種類調整。
並且，鞋櫃的門片最好採用對開最適合，門片也不宜太大，以免開門時人需要後退，浪費過多迴轉空間，而橫拉式的櫃門會擋住收納動線，使鞋子不好收放。
信義居家說，若空間允許的話，鞋櫃下方可多增加離地25 公分的懸空設計，放置進屋時脫下的鞋子，先讓鞋子透透氣，等味道散去再放進鞋櫃，下雨天的濕鞋子也可暫放在此，平時則可擺放拖鞋，方便回家後穿脫。
在整理時，有人認為鞋盒佔空間，但其實它可以幫助收納，將非當季的鞋收在鞋盒，當季鞋子放在鞋盒上，好拿又達到雙層收納功能；若是鞋櫃內高度不夠，則可將其他鞋子先收進其他儲藏處，或往櫃子最上方擺放，每季更換，這樣能減少鞋子在鞋櫃裡的數量，也能讓人一目瞭然。
若還是怕收納空間不夠，信義居家說，在選購訂製衣櫃時，也可以在家中更衣室的衣櫃下方預留空間，能用來收藏平日較少穿或非當季的鞋子，透過擺放與排列，即使鞋盒外露也有齊整感，同時也好尋找想穿的鞋子。