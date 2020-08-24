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房市／林口A9站買氣熱　房價還沒回到高點

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 08:30:00

▲林口A9站附近議題多，房市交易熱。（圖／NOWnews資料照片）
▲林口A9站附近議題多，房市交易熱。（圖／NOWnews資料照片）
林口房價相對雙北其他區域親民，一直是房市焦點，機場捷運A9站周邊建設議題多，交易量穩定增長，但今年前5月平均交易均價為32.21萬元，尚未回到2017年機捷通車前高點。

林口A9站開發至今超過10年，區域內有威秀和國賓影城、商場有三井OUTLET和環球購物中心等，林口地區也有美國學校和康橋國際雙語學校等，吸引北客移入。因未來將有三立影城和東森全球營運總部將設立於A9站旁，人氣高漲。

新北市政府地政局甫公布7月不動產交易棟數，林口區月增幅度稱冠，因林口A9站生活圈周邊新成屋移轉棟數增加所致。信義房屋林口站前店店長汪耀崇表示，除了新屋集中交屋外，二手市場也明顯感受到買氣熱絡度。

A9站交易量能穩健成長，但房價尚未恢復到高點，信義房屋依實價登錄資料統計今年前5月林口站周邊平均交易單價為32.21萬元，相較機捷通車前的2016年同期房價為37.93萬元，仍有一段差距。

汪耀崇分析，當初因捷運通車議題，建商鎖定需常往返機場的台商等族群，將價格拉高，房價一度接近到5字頭，迄今頂多到4字出頭，加上新舊案夾雜，該處賣壓重，不少4-5年前購屋的屋主迄今仍在賠售中。而周邊10多年電梯大樓，當初購屋房價約1字頭，相較之下反倒是呈現上漲。

由於低利率政策，國內房市整體走揚，不僅自住客，連投資客都有出動現象，汪耀崇說，A9站這邊交易熱絡，購屋者都還是來自於剛性需求為主。但近期漸有ㄧ些投資型買方出現！對未來房價有些期許！

關鍵字

A9站 林口 機場捷運 國賓影城 新北市

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