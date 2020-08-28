房市／驗屋該怎麼做　專家教哪些眉角不可漏！

信義房屋表示，許多購屋族在看屋、買屋階段或許因為屋主仍住在屋內，或是仍有家具擺放，無法全面檢視屋況，因此，交屋前的驗屋程序，可說是最後一次機會檢視屋況。以買賣中古屋來說，驗屋前，買方可請賣方把物品搬空，只留下合約中約定的「附贈物」，以利驗屋，買方則應檢視有無滲漏水、壁癌、鋼筋外露等屋況，以及供電、供水、排水，乃至於社區規約等；如驗屋後發現有瑕疵，則可與賣方協商於交屋前修復。
一般來說，常見的驗屋方式可分為自行驗屋、委由設計師或專業公司驗屋。信義房屋西區英才店店長鄭詠哲舉信義房屋的做法為例，若買方自費請驗屋公司，仲介人員仍會一併進行驗屋，並勾選「買方驗屋檢查表」以確保客戶權益；若買方選擇自行驗屋，仲介人員也會提醒應特別注意「水、電、屋況、附贈物」四大項目，只要按照步驟檢視，一般也無太大問題。
鄭詠哲進一步說明，水是指包括馬桶、洗手台、排水孔在內，各處出水與排水是否正常；電的部分，指室內照明設備及各插座是否供電正常；屋況方面，應目視是否有滲漏水、壁癌、是否無鋼筋外露或混擬土剝落現象；最後，還應比對合約書約定內容，如果賣方承諾要附贈冷氣、瓦斯爐、沙發等固定物或家具，需確認附贈物是否存在。
鄭詠哲提醒，現在買方普遍都很有概念，對於漏水、壁癌等屋況都看得很仔細，唯要注意的是，台灣屬於地震帶，每年大小地震頻繁，容易造成牆面油漆層裂痕，但若只是表層的漆裂，通常重新油漆或批土即可。反而是插座能不能用、熱水器是否有熱水、瓦斯爐瓦斯管線是否正常，常會被買方忽略，例如看到屋內有插座，常覺得「沒問題」，但信義房屋都會替客戶準備插電的小夜燈，試插每一個插座確認可以發亮，另外也建議買方可以試開熱水與瓦斯爐，確定真的能夠使用。