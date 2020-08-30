房市／家具重點沙發怎麼選超重要　比例、材質都是關鍵

沙發不只擔任生活重心，也有定位空間的功能。信義居家表示，規劃居家佈局時，第一步就是要「定位客廳」，而沙發尺寸就是決定落點為哪個方向的要素。坊間單人、雙人及三人做沙發，分別長度為100、180、240公分，深度大多為80至90公分，想要讓客廳看起來舒適，建議沙發長度與背牆最好呈現3：4 比例才不會太過擁擠。沙發靠背高度最好在80至95公分，才可以將頭完全放在靠背上，讓頸部放鬆。
在挑選沙發時，信義居家指出，除了判斷標準外，也要加上使用者習慣，偏硬質的沙發，對腰背支撐力強、坐面回彈性較好，比較適合久坐，且起身與坐下也較為容易，但要注意的是如果過硬的話，坐太久臀部會有不適感。
若質感偏軟的沙發，好處是能貼合身體曲線較為放鬆、舒適，但要注意每個人對於「軟」的定義及接受程度不同。若太軟導致支撐力不足，長時間久坐，也會對腰背或脊椎易造成傷害。
而不一樣的材質沙發，就會有不一樣的特性，信義居家說，最常見的區分布沙發和皮沙發兩種；布沙發的顏色、花紋多變，透氣度因為材質而有差異，如亞麻布等較清爽透氣質料適合夏天使用等，但布沙發容易有塵蟎藏匿，且有髒汙時須將整組送乾洗店或將布套拆洗，洗後也要注意布料會縮水或退色的問題。
真皮沙發透氣性較佳，久坐都不會悶熱，且不易有塵蟎清潔容易，若有髒污時，可立刻清理不會留下痕跡，缺點則是價格較高，且只能清洗表面，還需定期保養，不然會有老化龜裂等問題。