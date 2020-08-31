房市／醫院不再是嫌惡設施　高雄這裡醫療宅指名度反而高

網友提問，退休族、獨居的SOHO族是否應該考慮住在送醫方便的地方？多數網友都回應，緊急狀況不見得住得近就有救，但若離醫院近，無論慢性病需頻繁看病拿藥，或是親人住院需陪病等，確實比較方便。
事實上，醫院不再是嫌惡設施，周邊住宅反而獲得越來越高的指名度，在高雄高醫、聯合醫院一帶都有相當明顯的趨勢。信義房屋後驛店專案經理段展綦表示，早期的人對於醫院、就醫比較忌諱，也認為近醫院會有救護車聲影響作息，不過隨著觀念與生活習慣變遷，現在救護車開近醫院會關掉鳴笛聲避免擾民，同時，很多年輕人不再與長輩同住，長輩乾脆自己住在醫院附近，看病較方便，生活機能也多半成熟。
因為如此，段展綦以高醫為例，周邊住宅的指名度越來越高，主要原因就是醫院資源完整、生活機能佳，且鄰近建設議題多的高雄車站，因此買方多以有就醫需求但無子女同住的銀髮族、醫護人員、高醫家長和學生為主，另外也有不少置產客鎖定學生與醫護，買房收租。
段展綦表示，近期鄰近高醫的一棟預售屋，主打小坪數但質感好的「輕豪宅」路線，半年左右就完銷，就可見買方接受度頗高。不過，高醫附近主要仍以屋齡40年以上的透天厝為主，價格約700至800萬，20年左右中古大樓單價約12至13萬，但若是全新大樓，單價則都在25萬以上。