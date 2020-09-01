房市／桃園市生活圈最親民就在這區　均價僅1字頭

桃園區地政事務所以實價登錄不動產交易資料為基礎，針對桃園區內劃分出九大熱門生活圈，分別為藝文周圍地區、藝文特區、中路區段徵收地區、經國市地重劃地區、中平地區、大有地區、青溪特區、站前地區和龍安地區。
今年第二季九大熱門生活圈交易均價中，最高落在藝文特區，單坪均價為37.7萬元，最低則為龍安地區為每坪17.2萬元；「平均總價」部分，最高落在藝文特區為3,672萬元，最低地區則為龍安地區660萬元。
龍安地區一直是桃園區當中房價最低，信義房屋桃園龍安店店長蘇詠嫻表示，龍安生活圈之所以相對親民，部分原因是這裡有很多千戶左右的大型社區，並且有些大樓屋齡在25年左右，這些交易單價約16-17萬元區間。
蘇詠嫻說，由於該生活圈房價相對低，都以自住客為主，尤其是首購族，甚至因有公車可到台北，也吸引不少雙北首購族移居。
此外，該項報告也比較了九大生活圈內不同建物型態、素地均價與交易量狀況，「新大樓」交易均價最高落於藝文特區為單坪36萬元，最低位於大有地區為19.5萬元；「中古大樓」交易均價最高落於藝文特區為每坪34.5萬元，最低位於龍安地區為16.9萬元/坪；「透天厝」交易均價最高落於中路地區為單坪37.7萬元，最低位於龍安地區為每坪27.9萬元。