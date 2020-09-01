房市／台南這重劃區400萬能買全新2房　機能待補上

舉喜重劃區位於南區南端，鄰近86快速道路，因而又被稱為86特區，為華友聯自辦的重劃區。據了解，該區有超過3萬坪待開發土地，建商除陸續推案，也預計在當地興建幼兒園，並引入各式商店，以補足生活機能。
根據實價登錄資料，今年1至5月台南舉喜段方圓1公里內，有近50筆交易，其中約3分之2為透天，另3分之1為大樓，清一色都是屋齡5年內的物件。透天部分，除面積百坪左右的物件價格較高，其餘均落在800至1300萬間，其中，總面積約45、46坪的全新3層樓透天，總價僅需850萬左右；大樓部分，若是30坪以下較小坪數的2房產品，總價則不用400萬。
信義房屋金華店店長張榮表示，舉喜重劃區距離台南市中心開車約需15分鐘，但若是騎機車，中間須行經農田、機場等，較為荒涼，但也因為位置較遠，且屬新興開發，透天或大樓產品價格非常親民，可以說是「價格取勝」的區段。
張榮表示，該區最大優勢就是價格，其次是鄰近86快速道路，無論要上省道，銜接國道1號或3號，或是到高鐵站、台南市府都方便，甚至到南科若沒遇到塞車，車程應在25分鐘以內，對於開車族來說較為適合。不過，因為新興發展且位置距離市區較遠，目前生活機能還需一段時間才能發展成熟。