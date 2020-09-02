房市／重大建設將陸續實現　中壢買氣爆炸性成長

桃園8月房市較7月輕微降溫，與去年同期相比仍是大幅增長，依據桃園市政府地政局公布資料，今年8月桃園房市交易為4178棟，年增率為28.47%，比上個月則微幅減少9.5%。中壢區不論是年增或月增都是表現最亮眼，8月交易1196棟，較去年同期大幅增加104.79%，也較上個月成長20%。
中壢區本就桃園市的主要行政區，8月房市表現與其重大建設陸續動工有關，說明這些建設實現機會大。信義房屋中壢龍岡店店長黃范銘表示，中壢重大建設包含捷運綠線和鐵路地下化等，且中壢火車站後站的體育園區建置等，提高區域房市能見度。舉凡中壢、內壢火車站周邊、中壢體育園區，以及龍岡等地交易持穩。
除此，青埔部分劃屬於中壢，近期話題性高，房市交易熱。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，除了交屋有挹注外，目前市場交易熱度高，青埔特區在原本的交通建設議題下，還有購物中心、水族館等話題，買方預期不久的將來機能將逐漸到位，且房價低於雙北，因此買氣大增。
此波房市熱點，與其低率息息相關，黃范銘說，房貸利息低，提高不論是首購族或換屋族看屋與購屋意願，甚至在網路上留言看屋也大幅提高，以中壢後火車站為例，近期只要有一定知名度的社區均交易熱絡。