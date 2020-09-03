房市／高、低總價都有人埋單　北市士林關注度突大升

台北市地政局統計8月份建物移轉棟數，與去年同期相較，全市年增率16.8%，12行政區中，僅信義區年增衰退，其餘都持平或成長。其中，士林區8月移轉182棟，較去年同期133棟，年增率成長36.8%為全市之冠。
信義房屋士林文林店店長袁鴻祥指出，士林區可分天母、士林兩區塊，各自有其穩定的買盤支撐，例如天母地區多長期旅居國外的民眾，釋出量和供給量一向都很穩定，至於士林地區可以捷運淡水信義線芝山、士林、劍潭站作為主要軸線，其中，劍潭站以及圓山站周邊房價較鄰近的民權西路、中山站更親民，因此一直以來也頗受購屋族青睞。
除既有買盤支撐房市外，士林區還有捷運北環段、北投士林科技園區、士林站TOD案等三大議題正在推動。
至於近期士林區交易量明顯成長的原因，袁鴻祥則認為，主要來自於高資產客戶及社子居民的居住需求增加。他說明，新冠肺炎疫情以前以及爆發初期，買方觀望居多，但6月之後，高資產客戶的資金需要標的，加上房市相對穩定，帶動許多破億的產品成交，且許多都是以公司名義購買，可達到節稅效果；過去平均每月1到2間破億產品成交已算多，如今每月約有2間左右。
袁鴻祥也說，社子地區本就是北市房價最親民的區塊，但北市府擬開發社子島，將推區段徵收，部分居民往外到延平北路五段、六段一帶尋找落腳處，帶動中低總價產品的交易量。