房市／幫家換風格　百百種油漆怎麼用？

首先，如何從各式各樣油漆選擇，信義居家說，其實外界泛稱的油漆是塗料的一種，適用於住家內外牆的塗料分為四種主要材質:1.油性水泥漆，具臭味，耐候、耐水耐鹼性良好，對水泥附著力強，多用於水泥建築物內外側牆面。2.水性水泥漆，價格便宜易塗勻，不需要稀釋可直接上漆。塗刷過程不僅省時省工，弄髒手還可以直接用水去污。3.乳膠漆，環保、耐久性及防潮性較優，缺點是新手不易使用。適用於建築物內外牆。4.優麗漆，俗稱PU漆。耐水、耐候性佳，不易退色，適用於室外地板粉刷。5.防水漆可塗刷於底漆、面漆上，形成一層保護。多用於屋頂、浴室防水維護用。
其實在粉刷前有個小秘訣，就是可應用在很多不同材質，例如水泥牆面、木板、矽酸鈣板，甚至磁磚都能用底漆，信義居家說，台灣氣候潮濕，濕氣過重易造成牆面鹼化問題，在粉刷油漆前刷上一層底漆，可以加強油漆附著力，增加色彩豐富度，其功能與上妝前先打粉底有同工之妙。
信義居家進一步建議，居家空間光線不足區，適合選用有微光澤的「半光漆」來提升室內亮度；「亮光漆」因具有反射燈光效果，常用於客廳增添明亮度。
若想自行DIY粉刷牆面，共有6關鍵步驟。信義居家說，首先要防護以塑膠布或舊報紙鋪上欲保護的地板或傢俱，以防粉刷時噴到。其次電燈開關、插座或牆面交接處等可以用遮蔽膠帶貼起來。第三步驟可用補土將釘孔、剝落、裂縫等孔洞處填平後用括刀抹平，再用砂紙將牆面不平處磨平。第四步驟則用濕抹布將牆面髒污灰塵除去，刷上底漆讓油漆更易附著。第五步驟為稀釋塗料，水性油漆使用水稀釋即可；油性油漆則用松香水、甲苯等溶劑稀釋。按照稀釋劑10：1的比例稀釋，或參考廠商建議比例自行調和。最後，在塗刷時從壁面中間開始，以「W型」上到下、高至低，中間往牆面兩側均勻塗刷第一層，待牆面完全乾燥再塗第二層。