房市／房地合一稅申報常見錯誤　不慎延誤恐要被處罰緩

凡2016年元旦之後取得的房地，或2014年1月2日以後取得，且持有期間2年內的房地，於2016年1月1日之後出售者， 除非符合免申報規定，都應繳納房地合一稅。
住商不動產企畫研究室經理徐佳馨觀察到，常見對房地合一稅混淆的狀況包括許多人誤以為要申報，但其實售出的房地是在2016年以前取得，適用舊稅制；也有人將房子賣完，誤以為煩瑣的工作告一段落，卻忘記30天內應申報納稅；另外，也有人在申報時列舉裝潢等成本，卻遭國稅局認定是投資客，成本未能認列。
中區國稅局也發現有多項理由常導致民眾賣完房子卻漏報稅，包括誤將售屋所得併入隔年5月的綜合所得稅申報，以及因為是「賠售」，誤認為沒有所得收入而無需申報。另外，也常見未注意申報期限是從所有權移轉登記日次日開始起算，誤以為交易日是指簽約當天，進而認定自己的交易不在課徵房地合一稅範圍內，又或是交易是二等親內買賣案件有給付價金，但誤以為已申報贈與稅就不用再繳納房地合一稅等。
信義代書提醒，依《所得稅法》，無論交易所得或損失，無論有無應納稅額，都應在所有權登記移轉日次日起算30天內向稽徵機關申報，如有應納稅額，還要檢附繳納收據，否則若未在期限內申報房地合一稅，或有漏報、短報等狀況，都會被處以罰鍰。