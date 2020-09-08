房市／台中火車前後站串接　東區房價超越西區和北屯

今年1到7月實價登錄資料，大智路、忠孝路口半徑1公里內，扣除1樓及特殊交易，單價最低為屋齡26年華廈，交易價格僅10.8萬，另有多筆屋齡逾30年公寓，單價約12、13萬左右；對照當地新屋開價幾乎在25至27萬以上，新屋與中古屋價差逾2倍。最新一期《大台中房市季報》也直指，今年第二季原台中市各區平均單價最高的三區分別是西屯、南屯、東區，其中，東區21.8萬更是略高於西區和北屯等地。
信義房屋國圖館店專員謝凱勛指出，以台中後火車站一帶來說，受到各大建設和議題帶動，新推案價格都近3字頭，10年左右中古大樓在2字頭初，屋齡20年以上大樓，單價則約15、16萬，公寓則又更低一些。雖然新舊屋齡價差大，看似仍有便宜可撿，但「當地屋主看好未來發展性，議價空間越來越小！」
謝凱勛進一步說明，台中市府針對火車站、干城、台糖生態園區等地，推動「大車站計畫」，希望翻轉舊城區，相關建設包括打造綠空鐵道軸線、河川整治、古蹟與歷史建物的改造，以及相當重要的打通火車站前後站等。而所謂前後站打通，包括貫通大智路、填平建成路與林森路地下道。這些建設逐一完成後，整體串聯起來將使舊城區整體腹地更大，發展機會更多。
看準當地的未來發展性，才使當地新屋價格屢創新高，中古屋的屋主也相當惜售。謝凱勛說，近期買方類型，除自住客之外，有不少手頭熱錢較多的中小企業主等人士看準東區未來發展性，即使房價明顯上揚，仍願意出手。