房市／首購族有望住進台中精華區　七期外圍現低總價小宅

台中市地政局資料顯示，今年第二季全市土地交易4萬7708筆，其中以西屯區5617筆最多；若進一步查詢1到7月實價登錄資料，西屯區交易價格破10億的紀錄就有5筆，最高價83.7億是建商購買七期土地，也是台中歷年來土地交易的最高總價紀錄，據了解未來將興建商場、百貨與商辦。
對此，《大台中房市季報》分析，七期內新市政中心專用區土地有多筆交易，使今年第二季土地交易均價大幅拉高。此外，第二季土地成交總金額654億，建物917億。
信義房屋七期朝富店店長林慶龍指出，台中位於中部，擁有其磁吸效應，因此無論在地或外地建商，紛紛湧入購地推案，尤其台灣新冠肺炎疫情控制住之後，房市景氣火熱，無論首購、自住客考量房貸利率低勇於出手買房，或是高資產客戶將游資投入房地產市場，在在刺激建商積極購地，以便立刻推案或「累積庫存」。
林慶龍說，正是因建商都想多買土地，土地又越來越少，物以稀為貴之下，加價購買的情況變多，土地溢價率通常都頗高，而這對於住宅市場的影響，最大影響就是「房價居高不下」。尤其以西屯區來說，有中科、七期，又鄰近水湳經貿園區，地點精華，無論土地或建物價格相對保值，因此土地溢價率又會更高。
不過，林慶龍也觀察到，土地取得成本日益飆高，使房價逐年上漲，這也讓房屋產品類型有了轉變。他說，過去七期主流產品都是3、4房以上，甚至有5房、傭人房的配置，主要鎖定高資產買方與換屋族，但如今外圍區塊也開始有建商推出室內20坪內、僅1或2房的小宅產品，雖單價也都在3字頭以上，但卻能壓低總價藉此吸引首購族。