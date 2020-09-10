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房市／鳳山車站將有影城　40年老透天也漲了

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-09-10 18:30:00

▲鳳山火車站未來將新建大樓，引入電影院、青創空間與運動中心等設施。（圖／NOWnews資料照片）
▲鳳山火車站未來將新建大樓，引入電影院、青創空間與運動中心等設施。（圖／NOWnews資料照片）
高雄市府去年底甫將鳳山火車站旁曹公路、文衡路打通，提升交通便利性，近日車站新建大樓也完成發包，將以「空中鳳城」意象打造「6+10層」大樓，引進電影院、運動中心等設施，力拚2023年完工。專家指出，交通便利性提升後，已帶動車站周邊透天店面、大樓產品的搶手程度，若百貨影城及運動中心再進駐，對於機能更是增添利多。

配合鐵路地下化，鳳山車站同步規劃新建大樓，直到8月中終於發包完成，決標金額近25億，將新建一側為6層、另一側為10層的大樓，採鋼構建築以達避震效果，鐵道局也預計引入青創空間、電影運、運動中心、空中步道、禮堂等設施。據了解，工程最快11月動工，拚2023年完工。

信義房屋鳳山文山店專案經理王馥華指出，鳳山車站周邊屬85期重劃區，原本就是發展悠久、相當熱鬧的區塊。不過，過去舊火車站大門口位於曹公路上，且未與北側的文衡路貫通，以文山特區住戶為例，到火車站須繞路，騎車需10多分鐘，如今曹公路和文衡路貫通，車程至少縮短一半，讓交通便利性大大提升。

因此，王馥華認為，未來車站新大樓引入各項設施，能夠讓當地機能再加分，尤其周邊人口已經很密集，使用率應會很高。尤其鳳山目前沒有電影院，當地人看電影都得到苓雅區大順路的環球影城、夢時代、大遠百，如能引進百貨、電影院，相當值得期待。

王馥華也觀察到，從鐵路地下化、車站周邊道路貫通，至新建大樓議題發酵，鳳山火車站周邊的房市交易熱度已同步受到帶動。

她說明，火車站附近以40多年老透天為主，雖然面寬都僅約4米左右、地坪也約20坪上下，但如曹公路等路段上的透天有店面效益，因此過去價格約1700至1800萬左右，一連串建設之後，近期已有2100至2200萬左右的行情；至於大樓產品，因為更加稀少，只要有推案都很搶手，且開價都在2字頭以上。

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