房市／鳳山車站將有影城　40年老透天也漲了

配合鐵路地下化，鳳山車站同步規劃新建大樓，直到8月中終於發包完成，決標金額近25億，將新建一側為6層、另一側為10層的大樓，採鋼構建築以達避震效果，鐵道局也預計引入青創空間、電影運、運動中心、空中步道、禮堂等設施。據了解，工程最快11月動工，拚2023年完工。
信義房屋鳳山文山店專案經理王馥華指出，鳳山車站周邊屬85期重劃區，原本就是發展悠久、相當熱鬧的區塊。不過，過去舊火車站大門口位於曹公路上，且未與北側的文衡路貫通，以文山特區住戶為例，到火車站須繞路，騎車需10多分鐘，如今曹公路和文衡路貫通，車程至少縮短一半，讓交通便利性大大提升。
因此，王馥華認為，未來車站新大樓引入各項設施，能夠讓當地機能再加分，尤其周邊人口已經很密集，使用率應會很高。尤其鳳山目前沒有電影院，當地人看電影都得到苓雅區大順路的環球影城、夢時代、大遠百，如能引進百貨、電影院，相當值得期待。
王馥華也觀察到，從鐵路地下化、車站周邊道路貫通，至新建大樓議題發酵，鳳山火車站周邊的房市交易熱度已同步受到帶動。
她說明，火車站附近以40多年老透天為主，雖然面寬都僅約4米左右、地坪也約20坪上下，但如曹公路等路段上的透天有店面效益，因此過去價格約1700至1800萬左右，一連串建設之後，近期已有2100至2200萬左右的行情；至於大樓產品，因為更加稀少，只要有推案都很搶手，且開價都在2字頭以上。