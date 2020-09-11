房市／還沒通車　萬大線這幾站點不漲反跌

捷運萬大-中和-樹林線分兩期施工，第一期目前正在施工，預計2025年完工通車，沿線設9座車站，分別是位於台北市的中正紀念堂站、植物園站、廈安站、加蚋站，以及位於新北市的永和站、中和站、雙和醫院站、中和高中站、莒光站。
據信義房屋統計，扣掉轉乘站，新設站點之中，位於台北市的的植物園站、廈安站、加蚋站，近3年住宅均價下跌約2%至4%之間，如植物園站2019年均價53.98萬，2017年卻有55.12萬，廈安站與加蚋站漲幅則分別為4%和3%；反觀新北市站點，均價漲幅介於3%至23%之間，其中以中和高中站3年漲23%最多，連城錦和站(原雙和醫院站名)也有9%漲幅。
一條捷運線卻在雙北有不同的房價漲幅？住商不動產企研室經理徐佳馨認為可能是兩原因所致，其一，北市站點行經發展較早的市區，推案量或許不如新北市站點沿線多，若無新推案拉抬，中古屋房價漲幅也會較不顯著；其二，北市房價基期原就比新北市高，因此漲幅也較不明顯。不過她也強調，捷運通車前半年至1年往往是房價最高點，許多要「下車」的屋主都會選在這個區間出售房屋，因此沿線站點後勢仍可期待。
信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔也表示，捷運施工的交通黑暗期，對植物園站周邊影響最大，因路面工程施作最久、範圍也大，預計到2025年較接近捷運完工時，價格上才會再有所反映。至於加蚋、廈安站，近期疫情趨緩後，買方願追價買房的意願已有提升，大約5%至10%範圍內都會考慮追價，主力產品則分兩大類，電梯大樓外，老公寓、透天的都更案有逐年推升趨勢，未來又有捷運支撐，因此也頗受青睞，目前均價視屋況、土地持份、地點，落在37至46萬間。