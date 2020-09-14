房市／台中松竹路一至二段　房貸竟差距一倍

金融聯徵中心公布今年第二季房貸統計資料，北屯松竹路一、二段房貸金額大不同！松竹路一段平均授信額度809萬，比二段平均授信額度478萬多出一倍；專家推測，松竹路一段經G0特區與單元12兩個重劃區，尤其單元12多高價位產品，才使數據呈現「一條路，房貸金額大不同」的狀況。



