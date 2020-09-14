房市／台中松竹路一至二段　房貸竟差距一倍

金融聯徵中心公布今年第二季房貸統計資料，北屯松竹路一、二段房貸金額大不同！松竹路一段平均授信額度809萬，比二段平均授信額度478萬多出一倍；專家推測，松竹路一段經G0特區與單元12兩個重劃區，尤其單元12多高價位產品，才使數據呈現「一條路，房貸金額大不同」的狀況。
松竹路一、二段以北屯路為界，以東較靠近台74線為一段，延伸至大坑，以西與台中市區較近為二段，延伸至崇德路。資料顯示，松竹路一段平均授信額度809萬，核貸成數則為6成5；松竹路二段平均授信額度478萬、平均核貸成數則為7成3。
信義房屋文心昌平店店長謝明哲說明，一般認為離市區越近，房價越高，不過松竹路一、二段卻呈現離市區較遠的一段房貸金額與房屋平均鑑估值都比較高，推測是因該路段涵蓋G0特區、單元12兩塊重劃區的原因，尤其單元12有許多高價位產品；松竹路二段雖也有新成屋，但相對來說卻屬於「新舊混雜」，因而房貸金額、鑑估值比較低。
進一步分析兩路段房貸統計數字，謝明哲指出，松竹路一段平均核貸成數6成多，貸款的水位比較低，這代表雖然房屋總價高，但買方現金充足，無論用途是自住或置產，「持有時間可以比較長」，換句話說，短期內賣壓不會太大，房市景況是健康的，較不擔心會像早期的七期重劃區出現斷頭潮；至於松竹路二段核貸成數到7成5左右，則可見當地以自住、首購族為主。
以近期行情而言，單元12主打低密度、高綠覆率住宅區，透天價格多在3000萬以上，新大樓均價3字頭；G0特區較鎖定首購族，但均價視建商品牌不同，也已在20至25萬間。