房市／買氣太旺　新北房貸金額最高竟在林口！

金融聯徵中心公布今年第二季各鄉鎮市區房貸統計，新北市各區中，平均授信額度最高在林口區，達1108萬，竟比新店、板橋、永和等區都還高。房市專家指出，林口買盤強勁，高需求刺激房價成長，此外，當地新屋多，加上建商常整批協助辦理貸款，使貸款成數也高，房貸金額自然跟著提高。
授信額度是指銀行批准，可向客戶借貸或已貸出的最高貸款本金。今年第二季全新北市平均授信額度最高是林口區，今年第一季最高是永和，去年第四季為新店。進一步查閱聯徵中心公布林口房貸金額前三高路段，分別是民富街1599萬、文化三路二段1562萬、三民路1450萬。
相較於永和與新店是北市外圍第一圈，林口蛋白區，本季房貸金額卻居各區之冠。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，第一個原因是林口買盤強勁，刺激房價上揚，現在千萬左右才能買到新成屋的小2房產品，第二個原因則是當地新成屋多，貸款成數本就較高，加上許多建商會整批協助買方一起貸款，許多人都能貸到8成以上，因此使房貸金額跟著拉高。
信義房屋林口店店長黃愛智分析，三路段都有3年內新成屋，單價介於30至40萬之間，應是使房貸金額較高的原因。她進一步舉例說明，以文化三路二段來說，富貴公園周邊有不少較指標性的社區，加上有景觀、多室內30坪以上的標準3房產品，因此總價都需2000萬左右，若是屋齡10年左右的社區，則約1000至1500萬左右。
黃愛智也表示，林口除新成屋的價格穩站3字頭、部分上看4字頭，10年左右中古屋的房價依地段等條件，近期也有上漲趨勢，主要原因在於中古屋公設比仍較新成屋略低，加上不是預售屋，可以看到屋況、社區管委會營運狀況等，因此也很受買方青睞，需求增加，帶動價格也提升。此外，林口除首購小家庭，近期也有許多返台台商、在新北或桃園工作的工程師，這類買方資產較多，能負擔的房價相對也較高。