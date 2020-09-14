房市／買氣太旺　新北房貸金額最高竟在林口！

金融聯徵中心公布今年第二季各鄉鎮市區房貸統計，新北市各區中，平均授信額度最高在林口區，達1108萬，竟比新店、板橋、永和等區都還高。房市專家指出，林口買盤強勁，高需求刺激房價成長，此外，當地新屋多，加上建商常整批協助辦理貸款，使貸款成數也高，房貸金額自然跟著提高。



