房市／鎖定年輕首購族　高雄1房小宅新建戶數爆量

根據高雄市不動產開發商業同業公會統計，今年前8個月1房「小宅」的開工量，創4年來新高。專家分析，建商主要鎖定置產客及年輕首購族；房市專家認為，目前高雄中古屋較少1房或1+1房小宅產品，且新推案2、3房供給量被壓縮，買方對中古屋2、3房需求相對提高。



