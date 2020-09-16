房市／鎖定年輕首購族　高雄1房小宅新建戶數爆量

根據高雄市不動產開發商業同業公會統計，今年前8個月1房「小宅」的開工量，創4年來新高。專家分析，建商主要鎖定置產客及年輕首購族；房市專家認為，目前高雄中古屋較少1房或1+1房小宅產品，且新推案2、3房供給量被壓縮，買方對中古屋2、3房需求相對提高。
高雄市不動產開發商業同業公會公布今年1至8月申報開工戶數，1房累計1162戶，其中又以鼓山、三民、苓雅等三區最多；值得注意的是，2017到2019年共3年，前8個月1房開工戶數分別為248戶、940戶、42戶，可見今年1房小宅數量大幅增加。
信義房屋農十六店店長吳宗德表示，1房的產品，完工後通常會作為套房，或是再隔成1+1房，但無論是哪一種，通常有個特色，都是位於高雄市蛋黃區內地理位置佳的區段，並且可能有「近公園、近捷運、近車站、近學區」等其中幾項優勢，也因此，雖然總價比新推案2、3房低，但單價多仍需25至30萬間，套房總價約600萬左右，1+1房約700至800萬左右。
吳宗德進一步說明，通常公園第一排、有景觀的建地，建商仍偏好推出大坪數甚至豪宅產品，不會規劃小宅，但針對區位不錯，卻又不是景觀第一排的建地，就有可能推出小宅，以相對較低總價，鎖定追求生活機能、交通便利性、屋齡新穎的年輕首購族，以及想買房收租的置產客。這也是建商在鼓山、三民等行政推出1房住宅產品的原因。