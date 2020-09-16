房市／看準北屯還會有議題　換屋族和置產客近期紛紛湧入

北屯的房價相較台中市多個區域相對親民，常被視為「首購天堂」，但近期在捷運、COSTCO等建設與議題加持下，房價也屢創新高。不過，有在地房仲觀察到，不少換屋族、置產客認為北屯尚有許多空地，也還沒有百貨公司進駐，因此仍湧入購屋。



