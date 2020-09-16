房市／看準北屯還會有議題　換屋族和置產客近期紛紛湧入

北屯的房價相較台中市多個區域相對親民，常被視為「首購天堂」，但近期在捷運、COSTCO等建設與議題加持下，房價也屢創新高。不過，有在地房仲觀察到，不少換屋族、置產客認為北屯尚有許多空地，也還沒有百貨公司進駐，因此仍湧入購屋。
內政部發布最新一期都市地價指數，台中北屯區較上期上漲1.71%，其中住宅區部分，受惠於台74線銜接國道1號工程、捷運綠線、鐵路高架化等重要交通建設帶動，加上區內有數個發展成熟的重大開發區，也有新興開發完成的單元12、G0特區等，建商持續穩定推案，使市場交易熱絡；不只如此，14期美和庄市地重劃區也將在今年配地完成，續帶動市場買氣，才讓地價上漲。
地價上漲，也反映在房價上。根據信義房屋企研室統計實價登錄資料，北屯7月份住宅單價20.5萬，與去年7月18.8萬相較，1年有將近1成的漲幅。
信義房屋文心昌平店店長謝明哲坦言，北屯房價的確越來越貴，現在許多首購族未必負擔得起，反而非在地的換屋族、置產客不少。
他進一步說明，換屋與置產這兩類族群，多半認為北屯房價雖有明顯漲幅，但「還沒到天花板」，因北屯仍有許多空地，目前也無百貨公司進駐，未來若COSTCO、洲際娛樂城陸續開幕，甚至有其他業者展店，對於房價應會再有帶動。舉例來說，過去七期重劃區開始發展時，從新光三越開幕到大遠百開幕，雖然相距數年，期間房價也明顯上揚，但大遠百開幕後，加上房市大環境佳，房價持續上揚，讓許多人認為北屯房市發展也可能依循同樣模式。
另外，台中捷運綠線預計10月底通車，謝明哲也說，通車日越來越近，由於文心路捷運沿線新推案已經很少，中古屋買氣因而被帶旺，近期詢問度依然高。