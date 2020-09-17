房市／「高雄厝」認證社區指名度高　轉手還有增值空間

高雄市府自2011年開始推動「高雄厝計畫」，鼓勵建商在建案中融入寬度較深的陽台、綠能屋頂、通用設計、在地材料等元素，以達到綠能、低碳、永續等目標。該計畫上路10年，高雄在地房仲表示，無論買方是否了解高雄厝計畫，但一般而言，擁有寬陽台、綠化等設計的社區，指名度、接受度通常也都頗高，近期如鼓山、左營區的新建案，不少也以此為特色，盼吸引購屋族目光。
根據「推動高雄厝資訊網」，由於高雄位處全台灣日照時數最高的區域，考量永續環境、居住健康，高市府鼓勵建商在推出建案時，能夠融入有遮蔭效果的景觀陽台、綠化、綠能設施、太陽光電、雨水儲存、通用化設計等元素。
該網站統計，截至今年3月，申請高雄厝並以取得建照的建築有1660件、共6.2萬戶；其中，透天已完工並領到使用執照有465件，大樓則有118件。高市府表示，形同增加4.88座高雄市中央公園綠化量、667座世運主場館的太陽光電設置量、33.6座寶業里滯洪池的雨水儲存量，每年可減碳共133萬公噸。
信義房屋大昌覺民店店長邱耀弘表示，高雄天氣熱，日照天數長，很多買方雖然未必知道高雄厝計畫，但若看到物件配有寬度較寬的陽台，甚至是經過綠化、造景等設計，都會相當喜歡，接受度、指名度都高。以目前來說，左營、鼓山有較多素地或重劃區，例如美術館特區、農十六特區，許多新建案也都以此為賣點。
邱耀弘也說，高雄厝的價格仍會依據所在區域的行情，未必開價會飆得特別高，但因產品特色，加上屋齡都在10年以內，因此即使單價略高一些，部分民眾仍願埋單。以三民、鳥松區交界一處屋齡4年左右、通過高雄厝認證的社區為例，據實價登錄，其交易均價介於20至25萬左右，其中幾筆已有轉手紀錄，幾乎都有每坪約多1萬元左右漲幅。