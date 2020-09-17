房市／「高雄厝」認證社區指名度高　轉手還有增值空間

高雄市府自2011年開始推動「高雄厝計畫」，鼓勵建商在建案中融入寬度較深的陽台、綠能屋頂、通用設計、在地材料等元素，以達到綠能、低碳、永續等目標。該計畫上路10年，高雄在地房仲表示，無論買方是否了解高雄厝計畫，但一般而言，擁有寬陽台、綠化等設計的社區，指名度、接受度通常也都頗高，近期如鼓山、左營區的新建案，不少也以此為特色，盼吸引購屋族目光。



