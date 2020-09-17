房市／南科加持　台南高鐵區土地熱　住宅開價逼近2字頭

內政部最新一期《都市地價指數》揭露，全國各地地價上漲幅度最大是台南市，其中又以住宅區漲幅最明顯。房市專家指出，高鐵特區、安南、永康堪稱房地產交易「三大熱區」，近期交易價量俱揚；由於土地價格不斷上漲，例如高鐵特區今年初至今，每坪住宅區土地至少有2萬元漲幅。



