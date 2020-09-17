房市／南科加持　台南高鐵區土地熱　住宅開價逼近2字頭

內政部最新一期《都市地價指數》揭露，全國各地地價上漲幅度最大是台南市，其中又以住宅區漲幅最明顯。房市專家指出，高鐵特區、安南、永康堪稱房地產交易「三大熱區」，近期交易價量俱揚；由於土地價格不斷上漲，例如高鐵特區今年初至今，每坪住宅區土地至少有2萬元漲幅。
內政部每年1月及7月公布《都市地價指數》，根據最新一期報告，全國各直轄市及縣市中，僅台南市、台中市、屏東縣、彰化縣上漲幅度超過0.5%，其餘各地均屬微幅變動。台南市部分，整體地價指數上漲0.68%為全台最高，尤其住宅區上漲0.7%。
信義房屋台南民生店店長韓秀蘭指出，台南土地與房屋的價格基期相對低，因此在南科就業機會大增且發展前景佳的帶動下，高鐵特區、安南九份子重劃區等地都有許多房地釋出，使整體交易量相當火熱。
韓秀蘭進一步說明，觀察台南房地市場，三大熱區分別是高鐵特區、安南、永康，且土地價格漲幅比房屋還明顯。以高鐵特區為例，在建設議題以及交通機能支撐下，吸引建商搶進，甚至有許多外地建商願意追價搶買土地，今年初還買得到每坪1字頭住宅區土地，但如今每坪至少漲2萬，每坪土地價格都不低於20萬。
高鐵特區雖位於歸仁區外圍，但有高鐵、台鐵，且鄰近86快速道路，可銜接國道1號；此外，官方規劃「沙崙智慧綠能科學城」，將打造綠能產業核心區、會展中心區、中研院南部院區以及住宅區。
韓秀蘭認為，建商看準高鐵特區等地的發展性，積極搶進，使土地價格持續飆漲，對於購屋族最大影響就是房價將同步被拉升，例如高鐵特區目前預售推案每坪約17、18萬左右，日後勢必站上2字頭。