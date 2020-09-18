房市／北投公寓降至3字頭　專家揭原因

信義房屋企研室統計各行政區實價登錄資料，北投的公寓單價4至6月都維持在3字頭，且自2016年房地合一稅上路後，未見明顯漲幅。專家分析，北投區較偏遠路段的公寓單價在30萬左右，使整區公寓價格變動幅度不大，不過，如果是「地段位置好」、「有都更機會」、「可以收租」的公寓產品，價格就有機會達到4字頭以上。



