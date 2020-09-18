房市／北投公寓降至3字頭　專家揭原因

信義房屋企研室統計各行政區實價登錄資料，北投的公寓單價4至6月都維持在3字頭，且自2016年房地合一稅上路後，未見明顯漲幅。專家分析，北投區較偏遠路段的公寓單價在30萬左右，使整區公寓價格變動幅度不大，不過，如果是「地段位置好」、「有都更機會」、「可以收租」的公寓產品，價格就有機會達到4字頭以上。
北投公寓曾有過5字頭房價，但房地合一稅上路後價格下修，至今沒有再回到當年高點，也不見明顯漲幅。信義房屋新北投店店長吳岳儒指出，北投公寓價格因坐落地點而有相當大的價格差異，例如新北投站一帶的溫泉路、中和街底，因為位在山坡上、距離捷運站不算近，單價僅約30萬左右，且近年幾乎沒有漲幅；若是北投捷運站一帶的公寓，單價則約35至40萬，更近台北市區的石牌捷運站一帶，則要45至50萬左右。
除了地段位置影響價格甚鉅，吳岳儒說，北投區的公寓如果有以下條件，身價也會不同。第一，近期有一些老公寓住戶與建商洽談都更事宜，雖還未達到100%住戶均同意，但因為已有不少人簽下同意書，代表都更的未來性仍可期待，因此即使是位於新北投捷運站附近的公寓，仍有4字頭行情。
第二，近期房貸利率低、游資進入房地產市場，隔套收租的公寓也頗受歡迎。吳岳儒觀察，近期就有來自北市其他區域的買方，特別到北投買公寓出租，這類買方可接受的價格大約為總價1500萬左右。