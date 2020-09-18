房市／第一次賣房是否先清空？業者說不要搬比較加分

一名網友在Mobile01上PO文詢問，自己近期打算賣房，獲得的現金作為換屋預算，但好奇賣房期間繼續住在原屋或搬出去，哪一種較容易把房子賣出去？專家表示，屋主搬不搬走各有優缺點，但一般而言只要維持屋內整潔、價格合理，不會影響好不好賣的程度；唯要注意的是，建議買方看屋時，屋主可稍作迴避，對買方較無壓力，更能仔細看屋。
首次賣屋的網友好奇，賣房期間先待在原本的房子內居住，或是搬出去租屋後再賣，哪一種比較容易把房子賣出去？其他網友則分兩派意見，有人認為先搬走，方便買方看到空屋、檢視屋況，對賣方而言也較不擔心貴重物品失竊或生活被打擾；但也有人說，要看資金夠不夠到外租屋，否則容易因租金壓力急著賣房，反而不易賣到想要的價格。
信義房屋文心昌平店店長謝明哲表示，賣方搬不搬出去各有優缺點，如果仍住在原屋，只要打掃得簡單乾淨，會讓看屋的買方「比較感受到家的感覺」，也比較不會擔心可能是投資客的房子，出價後怕買貴；若是搬出去租屋，保持空屋狀態讓買方看屋，優點是較不擔心貴重物品失竊、生活受到打擾，缺點則是除非資金充裕，否則必須負擔租金，可能產生「急售」壓力。
謝明哲根據自身經驗分析，賣方搬不搬出去，對於房子好不好賣沒有一定的影響，但他建議，若是住在原屋的屋主，可以在房仲帶看時稍微迴避。他說明，除了方便買方仔細檢視屋況，有些屋主個性本來就比較熱情，熱烈招呼買方，但或許會讓買方產生「對方是不是急售」的錯覺，又或是屋主比較冷淡，也可能讓買方認為「對方很難相處」，進而影響後續洽談的意願甚至是出價。
此外，謝明哲也說，如果是住在原屋的屋主擔心房仲帶看打擾生活或是貴重物品遺失，不妨簽專任委託，相對較單純也較有隱私性。