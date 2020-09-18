房市／第一次賣房是否先清空？業者說不要搬比較加分

一名網友在Mobile01上PO文詢問，自己近期打算賣房，獲得的現金作為換屋預算，但好奇賣房期間繼續住在原屋或搬出去，哪一種較容易把房子賣出去？專家表示，屋主搬不搬走各有優缺點，但一般而言只要維持屋內整潔、價格合理，不會影響好不好賣的程度；唯要注意的是，建議買方看屋時，屋主可稍作迴避，對買方較無壓力，更能仔細看屋。



